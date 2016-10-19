富途港股大赛正式收官 总冠军三个月大赚62.44%

深圳2016年10月19日电 /美通社/ -- 9月30日，为期三个月，由富途证券联合腾讯QQ举办，并得到香港交易所特约赞助支持的港股模拟大赛正式收官。参赛选手“老面mantou”以62.44%的总收益夺得总冠军，参赛选手“花火s”和“懒人国度”紧随其后，分别以“52.61%”和“49.05%”的总收益获得赛事亚军和季军。



模拟炒股大赛三个月榜前10名

此次赛事自7月11日正式启动以来，以总奖金额高达30万元的奖励，诚意寻找“港股之神”，深受广大港股投资者欢迎。数据显示，赛事三个阶段的三场月赛中，7月参赛人数突破246000，8月参赛人数突破340000，9月参赛人数更是超过369000，可谓人气火爆。

港股持续向上的亮眼行情，同样成为此次富途港股模拟大赛的加速器。富途证券数据统计显示，截止9月30日，港股恒生指数（800000.HK）7月以来的上涨幅度达12.05%，期间更是一度创出24364的阶段性高点，而腾讯控股（00700.HK）等指标个股也连创历史新高，带动投资者收益和信心上涨。

随着深港通进入倒计时，陆港两地股市互联互通正加速融合。日前，香港交易所表示，预计香港市场将于11月中下旬做好实施深港通的准备。同时，香港交易所也在官网刊发更多深港通业务及运作细节的相关资料，便于市场各方做好业务和技术准备。

有分析人士指出，港深两地股市在交易制度、交易品种、交易规则、投资者主体构成等诸多方面均有较大差异。例如，香港是国际金融中心，“T+0”、无涨跌幅限制等交易制度均与国际接轨，而内地交易制度是“T+1”机制，并有涨跌幅限制。对于历来重视投资者教育和权益保护的香港交易所而言，此次大赛无疑是深港通开通前的一次投资者教育和港股市场知识普及的良机；而对投资者而言，更是一次港股的实战演练和学习良机。

对于后市走势，富途证券创始人李华表示，6月底以来，在全球新兴市场反弹、英国脱欧和港股通总额度取消、深港通开通以及保险资金放行沪港通等国内外因素推动下，各路资金加速流入，港股快速上涨。尽管近期有所回调，但从中长期角度而言，短期调整压力释放之后，恰恰是逢低布局优质港股的良机。

有机构分析也认为，一方面，中国财富全球配置进入加速期，为港股提供增量资金，并有望延续。互联互通总额度取消、深港通获批、保险资金借道沪港通南下等等措施，进一步开放内资南下通道。另一方面，全球充斥高估值资产，低估值的优质资产稀缺。港股的优质资产依托中国经济基本面和联系汇率制，可谓最强的资产+最强的货币+最便宜的资产，对内资和全球资金具有吸引力。