医疗机器人成产业制高点，首次世界大会将在中国深圳召开

深圳2019年10月19日电 /美通社/ -- 由世界医疗机器人协会（MRS）主办，ROBO医疗机器人研究所承办的世界医疗机器人大会将于2016年10月29日—30日在中国深圳召开。大会由中国深圳市南山区政府指导，中国生物医学工程学会、深圳市南山区科学技术协会、香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）协办。



世界医疗机器人大会

此次大会聚焦于医疗机器人前沿产业，以科研到临床，再转化到市场为主题脉络。意在促进科研、临床、产业的应用对接和合作对接。会议针对性的邀请了科研学者、临床医生、产业公司，其中有十多位院士以及临床组委等。大会分设环节也聚焦在热点，包含手术机器人、机器人和辅助医疗、康复机器人、人工智能和医疗机器人等各环节。

医疗机器人领域一直是医疗器械产业的皇冠，因其需要复杂的多学科尖端技术，又将对民生、产业带来巨大的影响和变革，这一高门槛、高价值领域又可称为医疗领域的航天工程。目前发达国家已经出现一批医疗机器人的产业公司，并获得了高额的市场价值，得益于近年来各交叉学科的技术突进，医疗机器人产业有望在全球范围内起步加速，大面积进入产业应用范围。

也正是介于这样的产业发展关键阶段，世界医疗机器人协会主办了首次集全球性科研、临床、产业的大型国际研讨会议，大会主席由香港中文大学（深圳）校长、中国工程院院士、IEEE院士徐扬生院士担当，而瑞士洛桑联邦理工大学机器人实验室主任、瑞士技术科学院院士Hannes Bleuler教授与ROBO医疗机器人研究所所长、国家863专家组专家孙立宁教授联合发起了此次大会，香港中文大学（深圳）校长徐扬生院士将作为本次大会主席。

在此次大会安排的主题环节中，手术机器人是医疗机器人领域技术壁垒最高的，其临床要求严格。来自瑞士洛桑理工学院（EPFL）洛桑理工大学机器人实验室主任、瑞士技术科学院（SATW）院士、IEEE顶级期刊审稿人Hannes Bleuler教授将分享最新的手术机器人技术。

英国市场研究公司Technavio在2016年3月份发布报告称2015年全球康复机器人销售额（行业规模）为5.77亿美元，预计到2020年，市场规模将达到17.3亿美元，复合年均增长率达24.51%。康复机器人因巨大的市场潜力被看好，是医疗机器领域最多企业涉足的板块。大会邀请到康复领域领军人物，美国医学科学院国际院士、国际物理医学与康复医学学会前主席励建安院士，同时瑞士洛桑联邦理工机器人实验室组长Dr. Mohamed Bouri也会介绍最新的下肢康复机器人方案，而民政部国家康复辅具研究中心主任、中国生物医学工程学会前理事长樊瑜波教授也参加了此次会议。

医疗机器人和人工智能是目前最热门的板块。据外媒报道，MedPeer公司近期对3700名医生进行问卷调查。结果显示，大约7成的医生认为20年内将进入人工智能医疗的时代。各大巨头纷纷布局医疗人工智能，本次世界医疗机器人大会人工智能板块吸引了前不久发布百度医疗大脑的百度医疗和IBM沃森也将同台演讲，与大家分享医疗与人工智能结合的神奇魅力。



机器人手术直播

大会并不仅仅只是单纯的会议形式，还带领参会嘉宾一同进行机器人手术直播观摩。该机器人手术直播由中华医学会泌尿学候任主委、中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健教授主刀。这是国内少有的、更加直观地普及新科技的机会。直播结束后，将带领参会嘉宾一同到今年9月正式开业的国家基因库参访，领略生命历史及健康奥秘。

大会放在以高科技创新著称的中国深圳，而坐落115家上市公司的南山区政府指导此次会议。会议同期还将于同时在深圳举办的亚太地区最大的医疗器械博览会CMEF进行联动，设立相关互动环节。

一场大会对话世界前沿，一场手术呈现科技进步，一次游览深感基因博大，一次合作打开中国医疗器械新时代，期待2016世界医疗机器人大会给我们带来新的视角，新的方向，新的碰撞。