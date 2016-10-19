法国马赛KEDGE商学院获《金融时报》2016全球EMBA排名第22位

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 在《金融时报》2016年的全球EMBA排名中，法国马赛KEDGE商学院国际MBA项目荣登第22位，较去年再升一位，于全球EMBA榜单25强中继续挺进。七年以来，该项目已在此榜单中上升62个名次。



法国马赛KEDGE商学院国际MBA荣获世界排名第22位 不断攀升顶尖EMBA之列

法国马赛KEDGE商学院现已与一些全球最为知名的商学院并驾齐驱，包括伦敦商学院（第19位）、杜克大学（第20位）、华威商学院（第23位）、凯洛格管理学院/韩国高丽大学商学院（第24位）、瑞士IMD商学院（第27位）、哥伦比亚大学商学院（第28位）等。在来自法国的EMBA项目中，法国马赛KEDGE商学院继法国巴黎高等商学院（HEC）、英士国际商学院（INSEAD）和ESCP欧洲商学院后，取得第4高的排名。在来自中国的EMBA项目中，法国马赛KEDGE商学院继清华/INSEAD、上海交通大学安泰管理学院和中欧国际工商学院（CEIBS）后，也取得了第4高的排名。法国马赛KEDGE商学院的全球MBA项目同时也在其上海校区开展。

法国马赛KEDGE商学院国际MBA毕业生薪资涨幅连续三年蝉联全球第一。



“如此出色的排名再次肯定了法国马赛KEDGE商学院在法国及亚洲重点发展高层管理人员教育活动的战略，”法国马赛KEDGE商学院院长傅乐教授（Thomas Froehlicher）说道，“它全面地证明，法国马赛KEDGE商学院国际MBA确实为学员创造了极其重要的财务及职业附加值，而这正是世界最优秀EMBA项目共同的标志。”

助力学员个人和企业转型

此项排名为法国马赛KEDGE商学院在诸多标准上优秀表现的综合成果。法国马赛KEDGE商学院国际MBA的部分单项排名如下：

毕业生薪资涨幅世界排名第1位，毕业三年后薪资较MBA入学时增长103%

职业发展世界排名第5位，按照入学前后职业级别和所在企业规模的变化计算

“目标达成”世界排名第15位，校友就是否达成入学时所设立的目标做出定性评估

法国马赛KEDGE商学院国际MBA项目在法国（巴黎、马赛、波尔多）及中国（上海）与上海交通大学合作开展，是中国政府唯一官方认可的法国MBA项目。毕业生可依托学院全球逾1000名校友的强大网络，其中包括中国的750名校友。



国际MBA项目在《金融时报》EMBA排名中的历年发展：第84位（2010）；第61位（2011）；第48位（2012）；第43位（2013）；第27位（2014）；第23位（2015）；第22位（2016）

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2016