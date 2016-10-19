“关爱健康 一生中意”– 中意人寿2016年客服节正式启动

广州2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016年10月18日，中意人寿客服节在全国正式拉开帷幕。广东省分公司将在客服节期间推出多种精彩纷呈的线下客服活动，包括免费健康体检以及“关爱儿童奏响未来”爱心音乐会等客户联谊活动。

本届客服节的主题是“关爱健康、一生中意”。在客服节期间，中意人寿将为客户提供多种基于微信平台开展的精彩又专业的健康服务。借助互联网平台，将中意人寿的客户服务能力再度提升。本次活动将一直持续到11月30日。

本届活动分为线上和线下两个部分。客户只需关注并绑定“中意人寿客户中心”微信公众号平台，便可尽享精彩好礼以及所有线上活动。线上增值服务项目的设计，力求满足客户更多的健康需求，通过健康测评、健康咨询、自助挂号等便捷的一键式服务，为客户搭建了一个全国近千家重点医院、数十万专业医生团队的大健康平台。值得一提的是，以上所有健康服务让中意人寿客户足不出户，即可感受到360°的健康呵护。除此之外，中意人寿还专门设计了国际全疾病二次诊疗、跨境转诊，使高端客户享受到更贴心的境外健康服务。

绑定微信公众号，不仅能尽享以上所有专业权威的线上服务，中意人寿各分公司还会举办多种精彩纷呈的线下活动，实现线上线下的全覆盖，为客户逐步打造全方位的健康服务体系。中意人寿广东省分公司在线下将为 VIP 客户提供免费的健康体检和联谊活动，其中广州地区的联谊活动为“关爱儿童奏响未来”中意人寿爱心音乐会，佛山、东莞等中心支公司均有精彩纷呈的客户联谊活动。

中意人寿保险有限公司一直坚持以客户为中心，秉承“诚信为本、客户为尊、专业为基、创新为魂”的经营理念。本次客服节是中意人寿客户服务的又一里程碑。通过本次活动的开展，相信会让更多的客户了解自己，关注家人，走近中意，拥抱健康。