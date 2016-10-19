DEKRA德凯集团成功举办汽车行业的跨越式发展趋势研讨会

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 近日，由 DEKRA 德凯集团举办的汽车行业的跨越式发展趋势研讨会圆满落下帷幕，来自汽车领域相关行业 150 多名专业人士云集上海，共同探讨汽车行业未来发展趋势。

此次，DEKRA 德凯集团特别邀请了德国汽车工业协会 (VDA) 中国区总经理 Thomas Meurers 博士、DEKRA 集团旗下子公司 AT4 wireless 车联网专家 Andres Moreno 先生以及观致汽车整车工程及电动车动力推进系统副总裁 Roger Looney 先生作为演讲嘉宾。



与会者正聆听嘉宾演讲

德国汽车工业协会 (VDA) 中国区总经理 Thomas Meurers 博士表示道：“人们随着时代的发展，出行方式也在不断地变化。在未来，人们需要自动化、互联互通以及电动汽车。”

DEKRA，聚焦车联网及汽车互联

DEKRA 集团旗下子公司 AT4 wireless 车联网专家 Andres Moreno 先生为与会者们系统而全面地阐述了车联网与汽车互联的正确定义、汽车互联与自动驾驶汽车的区别、汽车互联的现状以及未来发展趋势，以及车联网、汽车互联面临的挑战等等。

Andres Moreno 先生表示道：“IoV 和汽车互联也面临着挑战，具体体现在互操作性、无线共存、网络安全、可靠性、安全性及用户体验这几个方面。例如，假使后台云端遭到黑客攻击，恶意代码损坏汽车的传输和制动系统，问题后果的严重性也不言而喻。”



DEKRA集团旗下子公司AT4 wireless 车联网专家 Andrés Moreno 先生发表演讲

最后，观致汽车整车工程及电动车动力推进系统副总裁 Roger Looney 先生为参会者们介绍了目前自动驾驶汽车的发展情况、未来在研发中将要克服的技术挑战以及检测自动驾驶汽车安全性的相关问题。

与会者们纷纷表示车联网与汽车互联在中国还处于起步阶段，DEKRA 德凯集团此次举办汽车行业的跨越式发展趋势研讨会，提供了很好的平台，帮助汽车领域企业正确理解车联网与汽车互联的发展趋势。

在未来，机动车、机器设备和家居将越来越多地通过网络的方式进行连接，实现交流与传输，因此其安全、性能和可靠性必须得到保障。

DEKRA 德凯集团深知安全的重要性，依托不同业务部门之间的协力合作，可以提供包括无线测试、互通性测试和一致性测试等一站式服务，能够在车联网领域成为客户的坚强支持者。

更多信息，请访问 www.dekra.com 和 www.dekra-certification.com。