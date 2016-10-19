智原发表Uranus(TM)超低功耗物联网应用SoC开发平台

台湾新竹2016年10月19日电 /美通社/ -- ASIC设计服务暨 IP 研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）今日发表Uranus™ 55纳米超低功耗 SoC 开发平台，加速物联网应用的系统软硬件开发时程。Uranus™为智原以 MCU 为基础的 SoC 开发平台最新成员，内建智原PowerSlash™ IP、USB 2.0界面、12-bit 8-channel ADC、10-bit DAC、嵌入式闪存、与完善的软件开发工具包支持，协助物联网芯片的节能技术晋升至全新的水平。



智原科技Uranus 物联网应用 SoC 开发平台 -- DVFS 操作模式

智原 SoC 开发平台系列，能够在芯片制作前先协助软件设计，加快系统产品的上市时间，并提供整合的建构环境，包含主流的处理器核心、预先验证的自有接口、SoC系统架构，以及软件开发工具包。新推出的Uranus™更进一步展现 DVFS 动态电压模式管理用以平衡整体效能和功耗，而达到系统的最佳表现。智原独特的加速模式（Turbo Mode）设计，更改变了原有的效能功耗平衡点，使得 MCU 核心得以在限制功耗下有机会达到两倍的效能。

智原科技总经理王国雍表示：“智原领航 ASIC 设计服务创新，我们的 SoC 开发平台不仅能帮助客户的芯片设计，也协助其系统开发。新一代物联网芯片设计需要兼顾超低功耗和高效能，为了实现此关键技术，我们开发全新的 Uranus™ 平台，它会是最合适的物联网应用开发工具协助客户达成此目标。”

智原将于以下展会展示Uranus™ (FIE3255)，欢迎莅临参观。