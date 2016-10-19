港股投资新利器：富途LV2实时行情逾10万人免费领取

美股LV1免费基础行情也将于11月上线

深圳2016年10月19日电 /美通社/ -- 今年以来，无论是港股行情已有的漂亮走势，还是深港通即将开通的利好预期，都让内地投资者对投资港股日益升温。近日，港美股互联网券商领导者 -- 富途证券面向内地投资者赠送免费港股 Level 2（以下简称“LV2”）实时行情的活动同样火爆。据官方数据显示，不到1周时间，参与领取 LV2 行情的人数便已经突破10万。

领取人数在短时间内突破10万，绝非偶然。正所谓“工欲善其事，必先利其器”。对于投资者来说，高效的行情服务是征战市场的秘密武器。经验丰富的港股投资者都了解及重视 LV2 实时行情的价值，将其作为投资决策的必备工具，堪称老司机标配。

相比基础行情，LV2 深度实时行情具有4项优势：实时价格、逐笔成交、买卖盘十档、买卖盘经纪。实时价格，用户随时掌握最新价格动态；逐笔成交，用户更全面了解每笔成交时间、价格和成交量；买卖盘十档，用户可以看到买卖双方的报价与挂单量，从而精确出价，还可以根据买卖盘挂单的大小，判断未来股价的走势；买卖盘经纪提供特有的经纪队列，用户可以看到主力的买盘，从而决定是跟随还是观望。

以 LV2 行情最具价值的“买卖盘十档”为例，目前，A股行情软件大多只能为港股通提供买卖盘一档行情，而许多付费软件也仅提供买卖盘五档行情服务。但是，通过“买卖盘十档”，投资者就可以看到更多交易对手的底牌，继而有可能及早发现并判断预埋线索，做出提前撤出或尽快进入的决策。



买卖盘十档图示

除了港股 LV2 实时行情自身的价值，免费开放计划也正好满足了内地投资者对投资港股的需求。由于市面上查看非延时港股行情通常要付费，需手动刷新的 BMP 实时行情也不是白送，更深度的 LV2 实时行情，其每月费用支出还要200多港币。在深港通呼之欲出之际，富途证券趁机推出免费开放计划，让更多内地投资者分享港股红利，对投资者来说可谓是一大福音。

作为经香港交易所批准的首家向内地投资者提供免费 LV2 实时行情的券商，富途自主研发前、中、后台全链条技术闭环，并通过高速专线直连香港交易所，将数据直接推送到用户终端。在 LV2 实时行情下，投资者可以获得丰富的报价及成交信息，像交易员一样更专业地决策。

作为境外投资互联网券商领导者，富途证券在推动免费行情服务方面做出了许多努力。今年11月，富途还将上线美股 LV1 基础行情，继续面向内地投资者提供免费领取服务。

还未免费领取港股 LV2 实时行情的投资者，只需扫一扫下面的二维码，或者点击链接：https://act.futunn.com/m-lv2，进入“全民港股LV2”官方活动，即可与10万人一起完成领取。