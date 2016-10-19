萤石将携多款重量级新品亮相2016安博会

杭州2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016年中国国际社会公共安全产品博览会将于10月25-28日在北京举行。作为具有全球影响力的重要国际安防博览会之一，每年的安博会都是一场“百家争鸣”般的行业盛会。今年，萤石将携旗下C6T云台摄像机、C5C大筒机、指纹智能锁等多款重量级新产品亮相安博会，上演新品真机“处子秀”。

互联网摄像机新品首秀

“萤石”作为海康威视旗下深耕安全生活业务的互联网品牌，一直致力于为家庭、个人和小微企业用户提供可视化安全为基础的关爱、沟通、分享服务。业务涵盖萤石云视频APP、萤石云视频服务平台、电商和社区门户、直播业务以及系列互联网产品等。



萤石将在安博会上展出的两款新品互联网摄像机

2016北京安博会，萤石将首次展出一款名为C6T的全新云台互联网摄像机，这款外形酷似“水晶球”的新机继承了它的“前辈”们诸如高清画质、全景云台、红外夜视、双向通话等诸多“衣钵”，功能亮点与配置都足够出众。而此前曾创造出两小时一万台火爆销量的萤石云台新宠C6H也将随之一同亮相，相信一定会在现场吸引不少眼球。

除了性能出色、外形小巧的云台家族，萤石还将带来一款户外、室内通吃的新品壁挂式无线大筒机 -- C5C。该机采用双天线设计，拥有高清画质、50米远距离夜视、高灵敏度防水MIC等一系列强大配置。此次参展安博会，也是该机首度在公开场合亮相。

全新产品智能门锁曝光

萤石品牌的硬件产品线囊括：互联网摄像机、运动摄像机、硬盘录像机、无线传感器、无线路由器等。此次安博会现场，这些产品都将在萤石展区展出，供大家体验。除此之外，萤石旗下全新产品品类智能门锁也将在现场揭开“庐山真面目”。



萤石全新产品品类智能门锁曝光

此次将展出的萤石新品智能锁，分为两款不同型号，外观设计将延续萤石产品线简洁大气的特点，配备时下先进的指纹识别技术，一秒识别开锁，真正安全便捷、可靠易用。在智能锁具市场百花齐放的今天，萤石指纹锁能在安全性、耐用性、易用度等品质细节上，做出了哪些针对性的优化和改进呢？答案都可以在萤石展位找到。



萤石将在安博会上演示S5plus运动相机如何进行VR全景拍摄

S5运动相机VR解决方案

近两年VR技术大火，不少消费者都购买了诸如VR眼镜、头盔、盒子等VR设备，这些设备通常只能收看厂商们或者第三方平台提供的内容，是消费VR内容的设备。如何自己动手拍摄一部VR影片？拥有4K画质的萤石S5plus 运动相机将在安博上展出全新的萤石VR相机解决方案。究竟萤石的360度VR相机套装如何进行全景拍摄？由萤石S5plus相机拍摄的VR视频观看效果如何？10月25日，安博会E2国际馆B43海康萤石展位一见分晓。