品牌连锁发展大会深圳举行 国内首创品牌量化标准会上发布

中国深圳2016年10月19日电 /美通社/ -- 10月19日，第五届中国品牌连锁发展大会在深圳举行。大会以“品牌的力量”为主题，来自全国近八百家企业的1200多位企业家、专家及相关领域资深人士参与了大会各版块活动。大会开幕式上发布《基于品牌质量指标体系的品牌评价标准》，填补了国内品牌价值量化评估领域的空白。

发布品牌评价行业标准，填补国内空白

大会开幕式上，连续第三年发布了《中国连锁品牌质量报告》和“中国连锁品牌质量/影响力/成长潜力50强榜单”。在现场发布的榜单中，安踏、华为、太平鸟、百丽、七匹狼、百雀羚、周大生、特步、海澜之家、老凤祥等等知名品牌纷纷上榜。

中国品牌发展公益基金结合三年来收集的调研数据，优化其首创的品牌量化评价理论体系，编制完成《基于品牌质量指标体系的品牌评价标准》，并在本届大会开幕式上正式发布。该标准的发布，填补了国内品牌量化评价领域的空白，为科学、客观地衡量品牌发展状况提供了一套方案。



中国品牌发展公益基金首席专家周云发布报告榜单和标准

中国品牌发展公益基金首席专家周云表示，今年国务院连续发文推动中国民族品牌发展，其中强调了建立完善我国自己的品牌评价体系，本届大会发布的《品牌评价标准》正是对此的积极响应。品牌评价标准的实施，能够为相关政策制定和市场决策过程提供关键支持，从而符合供给侧改革的相应要求，提升资源配置效率，助推中国品牌更快更好地发展。

大咖共话品牌力量，面向未来营造生态

大会论坛版块，邀请韩都衣舍创始人赵迎光、名创优品全球联合创始人叶国富、益普索中国区总经理刘立丰、英融集团董事长雷彬、珂莱蒂尔董事长金明、萃华珠宝副总裁陈晓海、来伊份互联网事业群总裁王戈钧、杨梅红文化国际中国区CEO赵玮、云来网络科技创始人谌鹏飞、红纺文化董事谢坤泽等在内的三十余位企业家、专家做了主题分享。

各位大咖从“尊重”说起，探讨工匠精神的本质与企业家精神的内核；结合多项“弯道超车”式的创新案例，分享新模式、新媒体、新技术、物联网等方向的前沿思考；以“链接共赢”为话题，探讨跨界融合、渠道共享等热点趋势。在具体内容方面，“生态”和“未来”成为本届大会论坛的两个核心词汇，许多嘉宾都聚焦于构建新的商业生态，构想未来商业模式，探究行业发展趋势。

韩都衣舍创始人赵迎光表示，通过内部孵化、合资合作、生态运营及体系外孵化等模式，运用其围绕“以产品小组为核心的单品全程运营体系”构建的“互联网品牌二级生态系统”，韩都衣舍已构建起品牌数多达50余个的品牌集群。

百货行业转型升级的先锋——天虹商场在会上分享转型新动态，重点介绍了天虹以移动购物和本地生活消费服务应用“虹领巾”为前端构建的生态体系，许多品牌厂商对此表示高度关注。

打造“机器人+零售”商业新模式的中星宝电商平台也在大会上备受关注。CST中星运营总监王金代表中星宝公司描绘了将机器人应用于商业运营的图景；据介绍，其提供的机器人小宝安装着一个全营销购物平台，能够完成顾客数据收集、语音咨客、精准推送营销信息等任务，让购物变得高效、有趣。

国际权威机构献策，描绘行业发展大势

大会连续第三年联合国内外权威机构首发研究成果报告。参与今年报告发布的机构既有毕马威、盖洛普、普华永道、益普索等国际著名咨询公司；零点有数、三胜咨询、万人调查、易观、中投顾问等国内知名机构；同时还有昂捷信息技术、功典科技、智汇蓝海（韩都衣舍）等掌握所在领域前沿实践经验和数据的专业公司。今年大会共发布十二项研究报告，内容涵盖多个热点行业发展趋势、消费者行为研究、大数据、新媒体、互联网品牌打造等若干方面，为参会企业家、专家提供了内容丰富的新鲜参考信息。

大会同期还举办了第一届中国品牌拓展大会，会上揭晓了“2016十大卓越开发人物”、“2016十大卓越购物中心总经理”、“2016十大人气品牌”等奖项。鸿荣源、万象城、卓越等知名商业地产和全棉时代、UR、乐凯撒、博士眼镜、奈雪的茶、宝能影院等连锁品牌围绕“精准落子”主题在大会现场深度交流。

中国品牌连锁发展大会自2012年起每年十月在深圳罗湖区举办，是连锁品牌领域极具影响力的品牌盛事之一，目前亦成为罗湖区打造“国家消费中心”的一处行业阵地。迄今为止，大会累计汇集3500余位连锁品牌及相关单位企业家、专家和资深人士参与。



深圳市零售商业行业协会执行会长花涛主持大会开幕式

大会由深圳市罗湖区人民政府特别支持，中国人权发展基金会中国品牌发展公益基金主办，深圳市零售商业行业协会、深圳市连锁经营协会及深圳市精算品牌评价科学研究院共同承办，以“创新中国挑战世界”为战略定位，自2012年起每年举行，致力搭建中国连锁品牌领域“观点、信息、资源”大汇聚的综合助推平台，汇集连锁品牌、渠道商、资本、研究机构、媒介、服务商等多方资源，为同质化竞争时代迷茫的品牌企业谋划出路。