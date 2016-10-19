亚洲首个环球电梯募投比赛圆满举行 香港初企夺得12万美元投资基金

香港2016年10月19日电 /美通社/ -- 由香港科技园公司夥拍STARTUPFEST合办的亚洲首个环球电梯募投比赛（Elevator World Tour™）香港站，于10月13日假香港最高的摩天大厦 -- 环球贸易广场（ICC）圆满举行。经过三轮激烈的募投环节，研发无线音频方案的本港初创企业Orii最终获由12位专业投资者组成的评审团选出，赢得12 万美元投资基金，将把其演示的创业构思发展为成熟的业务。

全赖本地独特及蓬勃的科技生态圈，加上香港初创企业所研发项目的多元性及质素，令是次活动及参赛的本港初创企业取得空前成功。比赛中，百分之九十的参赛初创企业来自香港，涵盖技术领域十分广泛，包括软件和硬件、机械人技术、物联网、大数据、材料、可穿戴式设备、生物科技及金融科技等。

出席活动的嘉宾来自世界各地，透过了解各参赛初创企业的创业故事，见证香港确实拥有丰厚实力成为服务枢纽，协助科技初创企业扩展业务规模。香港拥有独特优势，包括庞大人才库及涵盖各个领域的丰富资源，无论是技术开发人员或物流专家，科技人才举目皆是；其次，本港的公私营机构均协力为初创企业提供全方位支援，再加上毗邻珠江三角制造业中心的地理优势，绝对有利初创企业在港扎根及扩展业务。

香港是科技初创企业扩展规模的最理想枢纽

STARTUPFEST始创人及主席Philippe Telio于活动上表示：“从外来人的角度看，我认为香港是一个完美的城市，能让不同种类的科技初创企业推出突破性产品或扩展业务。就我所见，今次活动无论申请者质素和参赛者表现均非常优秀，足证香港初创企业的竞争力具国际级水平。除此之外，香港更拥有独特的优势，使其成为一个理想枢纽，让初创企业能扩充长远发展规模，这些优势包括与内地的紧密关系、物流能力，以及轻易接触投资者和取得投资资金的机会等，均让初创企业能超越初始的‘种子阶段’并继续发展。我相信，这个地方有着令人热切期待的光明前途。”

香港科技园公司首席商务总监杨孟璋表示：“环球电梯募投比赛为本地新晋初创企业提供大好机会，让他们尝试募投演示。对于活动如此成功，我们非常高兴，并希望它能启发更多人，尤其是本身持观望态度的有志之士踏出一步，投身科技创业，与我们一同迈向成功。一直以来，香港科技园公司及香港特别行政区政府均积极为初创企业提供种种支援，让他们能将其产品雏形转化成实质业务，令香港成为任何一间初创企业的理想根据地。我希望每一个在创业旅途上的企业家均会选择香港为他们的研发及业务扩展据点。”

环球电梯募投比赛在多个拥有最优秀的初创生态圏的城市举行，旨在联系顶尖初创企业及潜在投资者。香港是环球电梯募投比赛的首个亚洲比赛城市，活动由香港科技园公司及STARTUPFEST合办。是次比赛共收到超过四百个参赛申请，当中百分之九十的参赛者来自香港，而海外参赛队伍则分别来自台湾、中国内地、美国、加拿大及法国。