3M创新研磨科技闪耀2016中国机器人研磨工业创新峰会

3M Cubitron II酷切砂带系列新品在华首次亮相

中国首个机器人研磨设计中心正式成立

上海2016年10月19日电 /美通社/ --昨日，由中国机器人产业联盟主办、多元化科技创新企业 3M 协办的2016中国机器人研磨工业创新峰会在上海漕河泾新兴技术开发区隆重举行。在本次为期两天的峰会上，3M 不仅首次在中国市场推出全新的 Cubitron II 酷切砂带系列产品，为砂带应用客户及机器人制造企业提供更加全面和符合市场需求的打磨解决方案，更宣布在 3M 中国研发中心正式成立中国第一个机器人研磨设计中心，进一步助力推动工业研磨行业的自动化发展与革新。



（左起）上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司董事长、总经理桂恩亮先生、中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚先生、3M 大中华区总裁兼3M中国首席执行官Stephen Shafer先生于开幕式上合影

本届机器人研磨工业创新峰会主要围绕机器人在研磨领域的应用和研究展开交流和讨论，共有大约200位业内人士出席并参加了会议。中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚先生介绍道：“随着机器人时代的到来，机器人技术将愈来愈多地出现及被应用于传统制造行业，而打磨抛光又是产品制造过程中必不可少的一道工序。因此，基于不断扩大的市场需求，我们希望能够在业内建立一个沟通和交流的平台，分享机器人在工业研磨领域的最新科研成果与应用技术，从而更好地促进行业的良性发展。”



3M大中华区总裁兼3M中国首席执行官Stephen Shafer先生致辞

作为工业研磨行业的领导品牌，3M 一直以来都秉承着“扎根中国，服务中国”的本土化发展战略，同时也非常愿意为推动中国整个行业及市场的进步而努力。此次与中国机器人产业联盟携手合作，无疑就是一次最好的证明。“在过去的一个世纪中，3M 不断引领着行业的发展和变革，并始终坚持不断创新，突破各种技术难题，致力于为客户提供更多能帮助其提高生产效率且降低生产成本的高品质产品和创新性解决方案。”3M 中国及香港工业产品事业部副总裁丁泓禹先生表示：“我有信心，无论是此次全新推出的 Cubitron II 酷切砂带系列产品，还是最新成立的 3M 全球机器人研磨设计中心，都将为我们的客户创造更多、更大的价值。”



（左起）3M研磨产品事业部中国总经理黄波平先生、3M研磨产品事业部全球技术总监Betty Mei博士及3M研磨产品事业部大中华区业务发展经理Carl Doeksen先生共同发布3M Cubitron II酷切砂带系列新品

众所周知，根据打磨工件材质、设备、运转速度和打磨压力的不同，砂带产品在背基软硬度、切削力、切削速度、冷切削水平等各项性能上也会有不同的要求。此次推出的全新砂带系列产品特别采用3M独有专利的PSG精密成型磨料技术。运用这一技术制成的精密成型磨料，相比于传统磨料，在切削过程中，能如锋利刀刃般切开金属，切削更快，产生热量更少，且使用寿命更加长久。而为了满足客户多样化的需求，Cubitron II 酷切砂带系列产品可分别应用于各种打磨材质，包括不锈钢、钴铬合金、碳钢、铸铁、铝/铜等软基金属以及钛合金、镍合金。同时，该系列产品的背基也涵盖了 X、Y、J、Z 等各种背基硬度，并在设计过程中考虑到了湿磨和干磨应用以及打磨压力对砂带的不同需求。矿砂粒度范围更是延展到了20+ ~ 220+。值得一提的是，此次推出的新品中还包括了最新研发的 3M 堆积磨料砂带，专门设计用于去毛刺、无心研磨、外圆研磨以及平面加工，其持久耐用的出色性能将有效帮助制造商提高生产力，并降低生产成本。

不仅如此，为了更好地推进自动化研磨技术的发展，3M 在上海专门成立了中国首个专业的机器人研磨设计中心。该中心将充分利用 3M 美国总部在机器人研磨领域的丰富经验及先进技术，为客户提供自动化研磨工艺所需的各种数据支持和技术服务。与此同时，3M 也将与机器制造商合作伙伴保持紧密的协作，以帮助客户优化其整套的自动化研磨工艺，从而满足客户的核心需求。此外，新成立的设计中心还将进一步提高 3M 创新研磨技术与产品的整体设计和研发实力，为客户加深对 3M 尖端研磨科技与解决方案的了解提供了一个绝佳的平台。