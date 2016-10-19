微鲸78英寸“天幕”首发告捷 曲面机王实至名归

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 10月18日，微鲸旗舰机型78英寸“天幕”正式在京东平台售出第一台。一位来自上海的买家成功完成购买，成为了国内第一台“天幕”的拥有者。此前10月10日，微鲸大屏过渡机型65U与8.1周年起航发布会上发布的扛鼎力作78英寸“天幕”正式在各大平台开启预售通道，两款大屏产品一经面世便成为焦点，取得了惊人的预约量，同时也标志着微鲸超大屏电视正式进入大众消费市场。

曲面成大尺寸电视核心 微鲸曲面机王实至名归

78英寸“天幕”未上市前就与三星同获“创新设计奖”，并接连斩获华人设计最高荣誉“金点奖”。作为集大成于一身的旗舰力作，声音与画质上， 78英寸“天幕”则采用分体式设计，将电视主机、音响、低音炮三位一体，打造出突破传统的360度全景声。与其他品牌不同的是，微鲸的分体形式保留了电视的内置喇叭，使其在声音表现方面更加出色。而其搭载的微鲸新一代画质引擎，内置强大的图像信息数据库，画面显示参数会根据内容的变化进行动态调整，从而提供细腻锐利、低噪点的高质感图像。再加上微鲸全球首支4K动态屏保，实实在在地让你把影院搬回家。

除了大屏分体设计，微鲸78英寸的曲面外观也是一大亮点。曲面电视独有的沉浸式震撼临场感，直接秒杀手机、电脑等小屏娱乐设备。此前也有众多行业专家力挺这一说法。临场感是提升画质的关键因素，曲面显示能够带来如临现场的整体立体效果，能够真正把用户从小屏娱乐中解放出来，畅享无与伦比的超震撼大屏观影体验。不仅如此，从爱眼护眼角度来看，曲面电视有着平面电视无可比拟的优势。日常生活中，学生党、上班族等人群长时间聚焦于手机、电脑等小屏娱乐，导致头晕脑胀、眼睛干涩等并发症，而曲面电视则是解放双眼的最佳观影利器。

中怡康数据显示：2016年上半年，中国市场55英寸曲面电视零售额渗透率上升至24%，65英寸更高达43%，曲面电视已经成为大尺寸电视的核心产品之一，当下买电视的潮流，就是要买大的、买曲的。除了78英寸“天幕”曲面电视，微鲸55寸曲面电视同样因其强大的实力与酷炫的外形，受到广大消费者的追捧，一举奠定“曲面机王”的美誉，问鼎曲面第一品牌，此次第一台“天幕”的售出，更加奠定了微鲸曲面市场王者的地位。

看不完的内容 微鲸共襄大屏盛举

除了拥有分体、曲面等硬件亮点，微鲸互联网电视还被称为“内容之王”，创新建立了不同于同行、深度和广度并存、垂直且有层次的“鸡尾酒”内容模式。与腾讯、芒果TV等大型内容平台合作，集结其庞大内容资源，引入海量重量级IP；拥有先天内容优势的微鲸，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂等，推出现象级优质综艺IP《中国新歌声》等，将TVB、BBC、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源囊入内容库中；以“微鲸出品”，推出《球迷朋友圈》等年轻人喜爱的热门综艺以及精品自制内容，最终形成“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，调制全品类“鸡尾酒”，让用户沉醉在更好的“视界”里，享受最极致的沉浸式娱乐体验，精彩内容看看看不完！



微鲸65英寸互联网电视

有了源源不断的优质内容，观众自然开始需要电视拥有更大的屏幕，更清晰的画面，以及更震撼的音效。一贯高瞻远瞩、走在行业前列的微鲸敏锐洞察消费者需求，正式进军大屏市场，此前发布的65U、78英寸“天幕”还有即将问世的55英寸K2便是大屏时代下的产物。拥有一台微鲸电视，就能将客厅变成一家私人影院。在这只属于你的私人豪华影院里，大屏视听效果无敌，海量优质资源不断，你的生活，都将为之发生翻天覆地的精彩改变。



微鲸大屏系列电视正在热销

微鲸电视，作为互联网电视行业最璀璨的新星，一直秉持挑战突破的创新精神，励志打破大尺寸高端电视市场一贯被进口电视品牌垄断的格局，以惊人的“微鲸速度”，和其对家庭娱乐领域的专注，不断刷新用户对互联网电视的期待，成为全电商平台用户评价最高、口碑最好的电视品牌。微鲸这颗冉冉升起的新星，逐渐为整个互联网电视行业注入新的活力。

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