数据决定商业未来 时趣移动社交营销趋势论坛亮相上海

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016年10月19日，时趣联合金投赏共同主办的“快消零售行业移动社交营销趋势论坛”在上海波特曼丽思卡尔顿举行。论坛聚焦快消零售行业，旨在探索移动社交时代下新营销趋势及数据驱动营销落地实施策略，是中国快消零售行业在营销领域一场最具权威和前瞻视野的营销盛会。

大咖齐聚，论道移动社交营销

论坛邀请到了中国商务广告协会会长李西沙、金投赏创始人贺欣浩、波士顿咨询公司资深董事经理刘嵘、普华永道数字化转型专家郭宇杰、易观智库副总裁娄洋、凤凰数字科技副总经理杨智予、联合利华饮食策划（UFS）数字营销及客户关系管理高级经理苗苗进行主题演讲和案例分析；与会者包括来自丝芙兰、可口可乐、宝洁、联合利华、上海大众、Levis、娇韵诗等国内外领先企业CMO及数字营销负责人。



中国商务广告协会会长李西沙和时趣CMO顾维维

首先，中国商务广告协会会长李西沙和金投赏创始人贺欣浩分别对本次趋势论坛发表致辞，随后，时趣首席运营官吴璇、时趣首席科学家王绪刚，在论坛上发表了“时趣左右脑：营销的无限”主题演讲，发布时趣对于移动社交行业2017年新趋势的预测。波士顿咨询公司资深董事经理刘嵘演讲的“快消零售行业的消费者行为洞察趋势”，分享了目前快消零售行业消费者现状，以及如何通过用户行为洞察制定营销策略。普华永道数字化转型专家郭宇杰通过“从信息时代到体验时代：数字化体验重塑零售行业”角度出发做主题演讲，指出信息时代到体验时代，数字化体验在零售行业中的价值和作用。易观智库副总裁娄洋则从“社交时代快消零售行业新洞察”角度出发，对整个行业趋势和发展方向进行全面的分析和解读。凤凰数字科技副总经理杨智予结合自身对营销的认识和趋势，从市场和用户需求变化出发，用“科技和艺术结合”的视角诠释营销。

中国商务广告协会会长李西沙率先发表致辞表示，过去几年，大数据、云计算、社交媒体等信息技术发展迅速，使得营销发生了颠覆性改变，很多企业觉得生意没办法做了。如今企业营销不仅需要掌握与用户沟通的技巧，更需要理解和掌握数字时代的思维和沟通艺术，时趣和金投赏联合举办的这次论坛是对移动社交时代企业营销发展的全面解读。

金投赏创始人贺欣浩表示：“在这个‘以用户为中心’的移动互联网时代，移动社交成为企业和消费者之间最便捷的连接桥梁。消费者的需求、行为、对产品的理解不仅与移动社交融为一体，也随之发生改变，瞬息万变的移动互联网环境带来前所未有的考验，以快消和零售行业为代表的传统行业不得不时刻面临挑战并迎接新的趋势。”

大咖视界，共建智慧营销生态

大数据的崛起，让社交营销进入一个高速发展的阶段。在当下，伴随着数据量和计算能力跳跃式的发展，通过大数据深度挖掘，让营销可以做到更精准、更系统，给企业营销带来更多想象力和发展空间。



时趣首席科学家王绪刚

时趣首席科学家王绪刚表示，营销智能化成为趋势。在移动社交时代，商业的变迁导致数据成为新的效率加速器，丰富的用户数据是品牌持续增长的燃料。而且，社交的变化使社交平台不仅仅是传播的渠道，还搭建了让用户与品牌沟通的桥梁，正是基于这样的变化，企业商业效率的核心是，要有效利用新的渠道，建立起大规模的一对一沟通能力。



时趣首席运营官吴璇

在移动社交时代，营销变得充满无限的想象空间。对此，时趣首席运营官吴璇表示，新环境和时代下，营销从单点模式转为闭环，营销工作呈无限性发展，所有营销都要围绕7 x 24 x 365 x n场景来设定，企业需要在信息爆炸的多维空间中抓住消费者。同时，品牌营销核心发生了改变，从经营曝光，到经营认知变为从经营产品，到经营用户。

移动社交时代是智慧数字时代，时趣在充分利用并强化技术和创意结合的同时，不断打通企业和用户之间沟通的桥梁，让企业和用户连接的更加紧密，让企业可以更加了解用户行为、做精准洞察分析，为企业提供足够多的场景和精细化的用户模型，帮助企业构建以用户为中心的智慧营销生态，提高营销体验，为企业提供更加广阔的商业机会。

思想对碰，探讨营销落地方案

企业如何通过有效的数据资源达成企业营销目标？大数据如何帮助企业做到精准营销？在案例分析环节，联合利华分享嘉宾和时趣首席运营官吴璇、时趣首席科学家王绪刚，通过实际案例，对新环境下未来营销做了深入研讨，让在场嘉宾看到数据驱动营销不仅仅停留在理论阶段，而是已经可以具体落地实施。

最后，我们可以预见，未来新商业场景下，快消零售行业营销的粗放式、简单化的形式将被颠覆。企业要通过数据，实现数据自我迭代和自我驱动，未来大数据和营销的结合将成为最大的趋势。时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，愿意为更多企业构建以用户为中心的智慧营销生态，帮助客户实现移动社交营销的价值。