2016上海时装周“穿 YUE 未来”主题论坛隆重举行

消费升级风口来袭，你准备好了吗？

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 谈起时装，你会想到什么？如今，不论是设计、材质与工艺，还是其传达出的生活品位与美学理念，时装已经远远超出了“穿”本身的意义。透过时装，我们可以回首过往、感悟现在，更可以穿 "YUE” 未来。



崔溢云

10月17日，由哈佛商业评论中文版主办的2016上海时装周“穿 YUE 未来”主题论坛在上海新天地朗廷酒店隆重举行。财富品质研究院院长、经济学博士周婷，海航集团文化艺术顾问、文化学者杨浪，Lana Marks大中华区总裁马琳，IBM认知商业事业部零售与消费品行业总经理高锐，哥本哈根皮草全球负责人Julie Maria、大中华区总裁崔溢云等多位知名企业家齐聚一堂，共同探讨消费升级与产业生态系统衍变，以及思考企业转型、创新与发展的生存之道。

论坛开始，财富品质研究院院长、经济学博士周婷就带来了精彩的主旨演讲，分享了在消费全球化背景下，整个奢侈品市场的发展趋势。她说，在2011年10月份，财富品质研究院就发现了中国市场的三大拐点 -- 中国房市有拐点、中国股市有拐点、中国高端资产消费者的配置也有拐点，并由此判断品牌多级化和消费多元化将成为未来10年中国高端消费市场的主流生态。周婷认为，未来整个市场将不再被一线大牌主导，会有更多高端、小众、定制的品牌走进中国人的消费视野，消费市场会变得更加多元化和定制化。

周婷回顾说，2012年财富品质研究院率先提出“去 LOGO 化”，然而那个时候奢侈品在中国卖的就是大LOGO。不过后来，奢侈品牌果然都开始在产品上“去 LOGO 化”，这也是在中国消费者心中去品牌化的先兆状态。中国人在不要 LOGO 的时候还会要品牌吗？不会，消费者关心的将是产品的元素，以及设计够不够独创、服务够不够品质，他们要的是一个以自我为中心形成的一个人的标识，所以“去 LOGO 化”接下来的阶段就是“去品牌化”，这将在未来5-10年的中国市场得到验证。

另外，周婷还分享了她对未来消费市场趋势的判断。她说尽管前几年中国人买走了全球46%的奢侈品，占据了全球的半壁江山，但是2016年应该是奢侈品销售最差的一年，整个奢侈品市场发生巨大拐点。因此，财富品质研究院提出了“计划型消费”概念，也就是说中国消费者将走向理性、有计划地消费模式。她还说自己非常认同马云提出的“电子商务这一概念将会消失”的理念，尤其是对于奢侈品市场而言。因为对于奢侈品市场来说，服务、体验是最重要的，这不是电子商务可以解决的问题，电子商务主要解决的是品牌销售的路径和行为问题。

电商是要消失的概念，奢侈品其实也是一个即将消失的行业。定制的兴起，一定会消灭一些品牌。周婷认为，未来整个产业的品牌金子塔主要包括以下几个部分，从低端到高端分别是传统大众品牌、定制产品和无品牌产品，而到了金子塔尖，就是高端设计师品牌以及超高端定制。

在接下来的圆桌讨论环节，Lana Marks大中华区总裁马琳分享了她的独道见解。她坦言说，消费升级对于 Lana Marks 这样的高端奢侈品牌的冲击和影响的确非常显著。其实，消费升级是离不开消费者的。在进入中国市场的时候，Lana Marks曾深入研究过中国消费者。研究发现，中国消费者跟欧美消费者有两点显著区别：第一点是低龄化，欧美主要消费人群的年龄在40岁以上，而中国是在25岁开始；第二点是中国消费者是炫耀型的，而欧美消费者更注重个性和自我需求得到满足。而如今，中国的80、90后成为了消费主力，他们生长的环境比较富足，受到过良好的教育，更注重个性化的东西，更加注重性能比而不是性价比。

对于消费观念，海航集团文化艺术顾问、文化学者杨浪说，不管是奢侈品还是其他消费，以前都希望穿的品牌代表自己，这其实是自信心的问题。现在的 IT 的技术和平台，完全可以支撑“小而精”的模式。消费的升级并不是追求奢侈品，而是人类消费升级的变形。



Julie Maria

哥本哈根皮草全球负责人 Julie Maria 认为，欧洲市场和中国市场确实非常不同，消费者的行为模式也存在明显差别，但是对于美、自然的喜欢永远是共通的，所以找到与消费者的正确沟通渠道，将是企业未来发展的关键所在。哥本哈根皮草大中华区总裁崔溢云提出，消费趋势不能单纯通过机构数据进行研判，也不能照搬专家经验，而是要秉承企业的消费价值观和理念。

IBM认知商业事业部零售与消费品行业总经理高锐指出，企业往往把线上线下人为分割得太明显，而作为消费者而言，往往不太会有意识地区分线上线下，所以企业一定要把消费体验想清楚，市场还存有大量的品牌升级需求、全渠道需求。

从品牌到品质，从品质到精致，消费者对产品服务、客户体验的期待正在发生本质改变。消费升级，不仅体现为消费品味的转变、消费能力的提升，更体现为消费者精神追求以及消费行为的改变。在拥抱产业生态系统、引领消费升级方面，奢侈品企业依然任重道远。