中国商务广告协会品牌发展战略委员会新闻发布会在京召开

全力助推中国自主品牌走向世界

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016年10月17日，中国商务广告协会品牌发展战略委员会新闻发布会在北京隆重举行。来自广告行业的知名人士、专家学者、广告主等近200位嘉宾以及50余家权威媒体记者到场，现场气氛热烈。

为贯彻落实国务院2015-2016年相关国家品牌战略的系列文件，助力国家推动企业强化品牌建设，提高各行业企业品牌的塑造与发展，特别是国务院(2016)44号文件发布后，中国商务广告协会立即于2016年9月2日宣布成立品牌发展战略委员会。本次新闻发布会，中国商务广告协会会长、品牌发展战略委员会联席主席李西沙向全国品牌企业、广告业界同仁及全社会发布了品牌发展战略委员会的整体工作思路和发展计划，让全场参会人员感受到极大震撼。



中国商务广告协会会长李西沙发表主旨演讲

助力中国自主品牌，责无旁贷

李西沙的演讲以国家领导人“世界经济长远发展的动力源自创新”的重要讲话为开篇，强调落实从强化自主品牌做起。同时指出，国务院办公厅于2016年6月20日发布的《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》文件，为促进中国自主品牌转型升级创造了新机遇。

中国商务广告协会以敏锐的专业嗅觉和助力自主品牌创新发展的使命感，率先响应国家号召并付诸行动，将创建并践行有自主知识产权的品牌方法体系、扶持中国自主品牌、开放性吸纳全球精英，力争成为具有全球影响力的自主品牌孵化平台，为自主品牌的成长与发展服务。这将成为协会今后一个时期内的主要方向和工作任务。积极发挥协会成员单位在品牌价值塑造与管理领域的专业资源优势，以专家为骨干，整合各类专业资源，携手各品牌组织（机构）及品牌主，开展深度学习与互动，为助推中国自主品牌的快速健康发展贡献力量。

百场论坛大课堂，千人培养计划，专业定向服务优势

李西沙还提到品牌发展战略委员会的工作将围绕六大举措展开：1. 面向品牌主展开的百场品牌论坛大课堂，开展品牌普及教育工作；2. 有步骤地开展千人“品牌官”培养计划；3. 成立三大品牌实验室：自主品牌创新发展实验室，一带一路品牌国际化实验室，数字技术、文化内容与品牌应用实验室，为自主品牌快速成长和走出国门提供服务；4. 建立全球品牌专家库，培育自主品牌创新专家，为自主品牌创新成长提供专业服务；5. 设立品牌发展战略研究中心（品牌智库），为国家品牌战略的发展提供更有价值的研究成果，也为各自主品牌提供学习的榜样；6. 建立年会机制，为广大品牌主提供互相学习、促进成长的个性化平台。这六大举措分别展开，确保品牌发展战略委员会的工作落到实处。

目前已确定，“自主品牌创新发展实验室”由商广协副会长高峻（梅高董事长/创始人）负责，“一带一路品牌国际化实验室”由商广协副会长宋秩铭（奥美大中华区董事长）负责，“品牌发展战略研究中心（品牌智库）”由商广协副会长丁俊杰教授（中国传媒大学广告学院院长/国家广告研究院院长）负责。

经济转型与创新发展，自主品牌与质量效益，是当前和今后一个时期中国经济发展的重要课题。而品牌建设和成长是一个长期的积累过程，要实现加强自主创新、培育自主品牌，需要社会各界的共同努力与支持。中国商务广告协会将凭借自身的专业优势及强烈的行业使命感，携手各界，积极开展各项工作，力求提升自主品牌建设的整体水平、助推国家经济转型升级和持续发展。



新闻发布会现场

品牌发展战略委员会运营制度

中国商务广告协会品牌发展战略委员会实行“联席主席”运营制度，由李西沙、宋秩铭、高峻、丁俊杰担任联席主席，共同主持工作。王欣任委员会秘书长。

品牌发展战略委员会在筹备初期得到了有关品牌企业的大力支持，搜狐公司、华谊嘉信公司已经正式成为品牌发展战略委员会的战略合作伙伴。