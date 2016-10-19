京东大型物流仓库建到福州 四市网购最快四小时到

福州2016年10月19日电 /美通社/ -- 10月18日，京东福州FDC仓正式对外运营，福州市民不日即可享受211限时达服务，网购最快4小时可收货。这是继2013年4月厦门FDC仓开仓后，京东在福建省仓储布局的又一大动作。

FDC仓，即前端物流中心，就是在区域仓储中心之下在重点区域建设的前端物流中心。目前，京东自建物流网络覆盖全国，在50座城市运营234个大型仓库，6个“亚洲一号”智能物流中心已经投入使用。福建仓储原来只有厦门一个物流中心，福州FDC仓建仓后福建仓储再增一个物流中心，覆盖到福建全境。

福州FDC仓是福建第二大储存仓，位于福州市长乐国际机场高速旁，利于配送效率的提高，配送范围辐射福州市、宁德市、南平市及莆田市，商品覆盖除大件、图书、协同仓商品外的所有品类。

对于消费者来说，福州、宁德、南平、莆田的居民在京东网购的配送时速将大大提升。在福州FDC仓开仓前，这些地区的客户的订单是由厦门FDC仓出库（部分商品由广州出库），经由厦门的分拨中心发送到当地站点，最终送至客户手中。开仓后，这些地区的消费者的订单直接由福州FDC仓出货配送，配送时效从原来的次日达提升为211，即上午11点前下单，下午即可到达，晚上11点前下单，次日下午3点前配送到；福州城区最快4小时内可收到商品。

京东此次福州FDC开仓运营之后，“多快好省”的优质、高效网购体验将惠及更多福建客户，为福建人民带来新的网购体验。