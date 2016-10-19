中国Fintech企业祺鲲科技美国分公司开业 汇聚全球精英

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 近日，祺鲲科技登陆美国纽约时代广场双屏广告庆祝美国分公司开业。祺鲲科技率先将中国创新科技技术成功引入国际市场，这成为中国 Fintech 企业开拓国际市场的代表性案例之一。

为了快速进入美国市场，祺鲲科技美国分公司大量网罗行业精英，团队成员大多来自谷歌、IBM、渣打银行、阿尔卡特朗讯等全球知名公司。值得一提的是，祺鲲科技北美负责人，曾就职于世界500强企业，拥有多次成功的创业经历，其中有两家公司成功在纳斯达克上市，对美国的市场特性以及消费习惯有深入的研究。

早在祺鲲科技创立之前，祺鲲 CEO 朱绍康先生便就其创业想法向现祺鲲科技北美负责人进行了阐述，而得到的回应却是“未必可行”。而时间给出了最好的答案，祺鲲科技把成熟的技术组织起来，在模式上做到别人做不到的事情，而创新也并不是无中生有，关键是基于客户原有的业务，做原来想做但做不到的事情。公司以成熟的技术和令人惊讶的发展速度让北美负责人信服。对于这次祺鲲科技北美分公司的设立，分公司负责人表示，这是一件振奋人心的事情，虽然美国客户有其自有的使用习惯，但是技术的关键节点产品理念是相通的。祺鲲将邀请在美国具备长期金融客户服务经验的本土资深人士以咨询服务的方式，与美国金融客户一起工作、一起创新，让祺鲲的商业模式在美国能够快速适应本地化发展。

如果说2013年是中国互联网金融发展元年，那么2014年就是互金的疯狂增长之年，而2015年则是合规监管探索之年。如今，中国互联网金融的发展进入了一个全新的阶段，监管有条不紊推进，投资人更加理性成熟，行业的创新则更加依赖信息技术的驱动，2016年迎来了“中国 Fintech ”发展的元年。互联网金融各个领域的企业自发开始了一场“去互金标签”的改革，开始向 Fintech 靠拢，有些企业可能是出于监管的压力，而更多的企业则是希望做一次以技术为支撑的转型升级。

然而，每一次的行业改革必然会经历阶段性的阵痛。面对投资人获客成本不断增高、监管日渐严苛的压力，Fintech 给转型期的企业提供了良好的机遇。如何让企业迎合监管、合规发展、顺利过渡，成为中国 Fintech 解开谜题的当务之急。

面对互金行业的转型困惑，祺鲲科技于2014年应时而生。作为一家专注金融业的企业级移动互联服务商，祺鲲科技通过“云+网+端”的模式，和互联网手段（SaaS 的交付方式）帮助新金融企业解决管理和风控的问题，使之既能保有金融业的核心价值，又能被赋予金融行业互联网化的精髓 -- 通过核心业务可控增值，帮助金融服务更有效率地进行匹配。

祺鲲科技北美负责人表示，虽然 Fintech 概念源自美国，但由于美国传统金融的覆盖率较高，征信体系完善，金融企业需要更多个性化的创新服务。祺鲲科技在中国 Fintech 发展过程中在企业流程化设置、风控体系完善、大数据精准营销，降低成本、提高效率等方面积累了丰富的经验，这些都可以为美国 Fintech 和传统金融的发展带来更多创新空间。

分析人士指出，未来中国 Fintech 的发展将会影响全球，虽然祺鲲科技迈出了一小步，但却是中国 Fintech 发展的一大步。中国 Fintech 企业正在实现一个从外部模式复制到内部特色创新输出的角色转变，以祺鲲科技为代表的一些中国 Fintech 企业，已经从一个行业变局中的地域参与者变成全球 Fintech 的主导者。