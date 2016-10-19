引入 Teambition，Airbnb 中国顺利推进跨团队协作

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- Airbnb 是全球知名的旅行房屋租赁社区，连接全球的旅行者和房东，用户遍布191个国家和地区的大约34000个城市。近期，Airbnb 中国引入团队协作平台 Teambition 来提高跨部门、跨地区的团队协作的效率，并已取得了效果。

浏览 Airbnb 中文网站和 APP，可以读到世界各地有趣的民宿、房东故事，给用户提供生动而真实的住宿参考信息。实际上，这些深受用户喜爱的内容能不断呈现在网站和 APP 上，是 Airbnb 中国市场部员工、美国总部工程师和来自世界各地的自由撰稿人协作的结果。



Teambition 助力越来越多中大型公司实现团队协作和高效管理

由于三方处于不同的地域、时区，任务沟通和执行需要非常强有力的协同工具作为支持。在对比了国内外若干个有类似功能的软件后，Airbnb 中国从今年8月起使用基于云端的团队协作平台 Teambition 来提高工作效率。Airbnb对于 Teambition 的评价：“Teambition 优势在于有中英文版在内的多语言，有网页和移动端等全平台，同时与微信绑定，使用起来比较方便。而且它功能齐全，还支持用户独立开发功能和 API 对接，后期潜力更大，使用上用户友好度也更高。”

在 Airbnb，每一篇文章从规划到最终发布都作为一个项目来执行。以往，项目情况大多使用线上表格工具来统筹，但功能性和协作性不能满足实际需要。现在，每个项目的全部流程都在 Teambition 中进行，从市场部做规划、获取素材、自由撰稿人撰稿、稿件审阅及校对、工程师后台处理、文章发布，整个过程都清晰地展现在 Teambition “任务”上。对于项目管理者来说，可以随时追踪到每篇文章的进展，如果发现哪一环节出现延迟，很容易就能找到对应的负责人，让每篇文章从准备到发布能顺畅地推进。对于20多位团队协作者来说，他们尽管分布在各地，但每个人都能准确了解自己的职责和任务周期。使用 Teambition 三个月，Airbnb 最大的收获是工作效率得到提升，沟通成本降低，并且项目进展更加可视化和清晰化。



Teambition协同办公视图

在中大型公司中，协同办公已经是常规的工作方式，而邮件、网盘等工具保存、检索和管理都不方便，ERP、OA、CRM等系统则存在操作复杂、流程繁琐的短板，越来越多的公司开始采用基于云端的专业协作软件来应对这种需求。

Teambition 创始人兼CEO齐俊元说：“我们非常高兴 Airbnb 中国团队使用 Teambition 实现跨部门项目协作和外部团队的配合及管理。Teambition 已助力越来越多成熟的、中大型公司实现团队协作和高效管理。我们希望利用自己的资源和技术优势，让更多企业和团队通过协作实现目标，并以此成为服务顶级公司的企业级领先协作者。”