英特尔吴耕：5G是计算和通信的融合

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016年10月17日，英特尔在北京举办了一场以“英特尔制胜并引领5G时代”为主题的5G媒体沟通会。会上，英特尔平台工程事业部无线标准首席技术专家、英特尔院士吴耕博士详细阐述了5G是通信和计算的融合这一发展趋势。

网络正在转型：通过计算解决通信问题

吴耕谈到，5G相对于前几代通信技术是一个重要转折点。5G离不开网络架构的变革、终端形态的多样化以及智能互联的万物。5G拥有一个比通信行业广泛得多的生态系统，将促进形成一个全球化的横向产业链。

从网络端来看，前几代通信网络的功能就是传输，将信息从发送端传输到接收端。如此一来，一旦网络上的某个节点扩容，整个网络必须均匀扩容，以确保信息不会丢失。到5G的时候，单个节点的流量将极大扩容（每一辆无人驾驶汽车一天产生的信息量是4000GB），不可能任何单个节点扩容一千倍都让整个网络从下到上都增加一千倍，均匀的网络扩容已经不再具备可行性。

因此，今天的通信网络已经开始转型，有了诸如内容分发网等新功能，通过计算解决通信问题。这一网络除了具有通信功能，更重要的是还具备计算和存储功能，因此已经不再是完全的通信网，英特尔称之为信息网。今后的信息网是集通信、计算和存储“三位一体”的网络，这要归功于英特尔的网络虚拟化技术。因此，5G需要非均匀的网络扩容，即离用户越近的地方扩容的倍数越大。

今后十年网络继续演进的方向：用通信解决计算问题

以前云、网络和终端的关系是上面是云，下面是端。而现在，云正在不断往下沉，今后的网络形态是终端、边缘和云形成的架构，而不是“终端+远云”的简单结构。网络的功能也在不断地往下移，现在已经移到了边缘云，以后还会继续移到终端上。

实际上，现在我们之所以称终端为“终”端，是因为通信到此为止。而今后，终端将不是“终”端，而是新一代通信的起点，是新一代移动通信的一个节点。所以云首先是非均匀的扩容，同时不断地下沉，它会继续下沉，今后的终端是新一代通信的一个节点。现在我们说的基站是固定不动的，而以后这些移动终端都将变成基站，因为整个网络方式是往下沉的。如此一来，整体的空口设计、元件设计、网络架构、网络管理都将呈现新的形态。今天看到的只是一个开始，5G是其中的转折点，是一个起点，它是通信和计算的融合。

在5G之前的1G到4G的时代，通信和计算是分开的。而到了5G时代，计算和通信能力是可以相互通用的。5G作为关键的技术点，就是要找到通信和计算的最佳平衡点。这对空口、平台、芯片和元器件的设计都提出了新的要求，需要有全新的思路。

今天业界已经开始用计算解决通信问题，如内容分发网等。下一步，在今后十年、二十年，将会用通信解决计算问题，这是网络的演进。从终端角度来看，出现了很多新形态的设备。手机的平台运算功能更大、通信功能更强、电池续航时间越来越长、手机尺寸做的越来越大。可穿戴设备则是平台尺寸不断下降，功能却不断上升。无人机、VR/AR等等这些设备要实现更好的体验，就需要用通信来解决计算的问题。

未来，计算将不仅发生在设备端，还会发生在网络端和边缘云上。这也会对运营商的运营模式带来改变。整个网络架构和网络功能往下沉，沉到终端上使终端变成了移动通信节点。而服务和应用不断往上走，为运营商带来新的机会。

英特尔正在带动全球的5G产业革命。这里主要分为以下几步：第一步是网络虚拟化。英特尔在4G后期大量在做网络切片。这些切片主要是垂直切片，是根据不同行业的需求而切出不同的大小，用每个切片去服务于不同行业的特殊应用。下一步，终端会变成移动节点。出现一批崭新的5G底层网络，这一网络涉及到的空口、芯片和其他关键技术正是英特尔目前正在解决的问题。再往下一步，就是让终端能够利用通信来解决计算的问题。目前，终端的功能受限于其电池的大小。而现有的网络已经具备存储和计算功能。通过网络的横切片，移动节点能够通过通信来使用固网的计算和存储资源。以家庭机器人解决老年人问题为例，家庭机器人本身的功能和容量可能有限，但如果能利用固网的计算、存储和网络能力，它能提供的服务和计算能力将远远超出自有电池限制的水平。换言之，在5G时代，通信水平的提高，将带来通信能力可以转换为计算能力。