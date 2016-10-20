Infosys Finacle联手Emirates NBD和印度工业信贷投资银行推出首个区块链试点网络

班加罗尔2016年10月20日电 /美通社/ --

Emirates NBD与印度工业信贷投资银行分别成为阿联酋和印度首家推出国际汇兑和贸易金融试点区块链网络的银行

印孚瑟斯(Infosys) (NYSE: INFY)全资产品子公司EdgeVerve Systems、中东领先的银行集团Emirates NBD以及印度通过合并资产组成的最大私营银行印度工业信贷投资银行(ICICI Bank Limited)今天宣布推出国际汇兑和贸易金融区块链试点网络。Emirates NBD和印度工业信贷投资银行均使用Finacle解决方案套件，并已使用区块链框架为两家实体间的汇兑与贸易金融业务规划业务交易路线。

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通过使用EdgeVerve金融服务区块链框架，试点网络得以在阿联酋-印度汇兑系统成功推出，而阿联酋-印度汇兑系统对于两家银行而言是最繁忙的系统之一。世界银行(World Bank)表示，该系统是最大的汇款接受方，在全球5800多亿美元的总市场规模中占据近700亿美元的份额。

Emirates NBD和印度工业信贷投资银行借此分别成为阿联酋和印度首家推出金融服务区块链试点网络的银行。此次行动于八周前开始，还将寻找更多用例参加试点。这两家金融机构均已开始组建网络联盟（感兴趣的会员银行可以加入），以拓展交易网络。

鉴于Finacle解决方案套件在金融业的强大影响力，Emirates NBD和印度工业信贷投资银行选择与EdgeVerve联手推出试点网络。该框架是获得认可、独立于资产的分布式总账，专为银行业设计。建基于该框架的区块链应用可提高机构间流程的自动化水平；提高交易安全性与准确性，而且成本要低得多。

亮点：

通过部署该区块链网络，两家银行可通过智能合约实现自动化银行间流程；实现安全的数字文档交换以及通过一体化仪表盘实现实时状态监控，从而带来显著的成本节约。

作为此次试点网络的一部分，汇兑、贸易金融购买订单以及发票融资流程已在区块链网络执行。该网络以透明安全的方式实现了近乎实时的发票和购买订单传输。

该区块链网络还与Finacle通用银行套件以及两家银行应用组合中其它主机系统进行了整合。

该网络模式的设计目标是最大化降低对银行现有系统与流程的破坏性。这可降低复杂性，让银行能够无缝连接它们的系统与流程，与区块链网络通力协作。

评论：

印孚瑟斯首席执行官兼董事总经理史维学(Vishal Sikka)博士：

“区块链技术为银行转型带来了前所未有的机会。与其它任何创新技术一样，区块链应用的用户将逐步增多，从初期用户到将基于公认和实际好处加入的用户。我们很高兴能够与印度工业信贷投资银行和Emirates NBD合作，它们是各自地区的创新领导者。凭借此试点网络，我们很显然离区块链应用的主流使用近了一步。我们期待与客户和其它银行进一步展开合作，在金融服务业创建区块链联盟。”

Emirates NBD董事长谢赫-艾哈迈德-本-赛义德-阿勒马克图姆殿下(His Highness Shaikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum)：

“我们与Infosys Finance和印度工业信贷投资银行联合开展的试点项目是阿联酋银行业的同类首个项目，可证明区块链改变机构和政府业务开展方式的巨大能力。我们期待与公共部门以及私营同行进一步展开合作，推动该技术在阿联酋的采用。”

印度工业信贷投资银行董事总经理兼首席执行官昌达-科赫哈(Chanda Kochhar)女士：

“印度工业信贷投资银行在利用最新技术为银行业带来新范例方面拥有悠久的传统。就像在印度开创软件机器人、移动和近场通信等新技术一样，我很高兴我们是印度首家、全球为数不多的创建区块链应用的银行之一。我们通过与合作伙伴Emirates NBD和Infosys Finacle推出区块链试点网络实现了里程碑。我们还成功开展了跨境往来帐户贸易金融与汇兑交易。据我预测，未来数年内新兴区块链技术将在银行业发挥非常重要的作用，助推复杂的双边和多边银行交易无缝、快速且更安全地开展。未来，我们还打算致力于拓展区块链产业链；制定通用工作标准，为这项计划的商业采用做出贡献。”

EdgeVerve Systems Ltd简介

印孚瑟斯全资子公司EdgeVerve Systems致力于开发创新软件产品，这些软件可部署到企业内部或作为云端托管的业务平台。该公司的产品帮助企业建立与利益相关者之间更深入的联系、推动持续创新并在数字化的世界中加速增长。EdgeVerve Systems为客户在银行业、数字营销、互动商务、分销业、信贷服务、客户服务和企业购买等快速发展的领域取得增长提供支持。

如今，全球从事金融服务、保险、零售和快速消费品、生命科学、制造及电信等各行各业的公司都在使用EdgeVerve产品。该公司的通用银行解决方案Finacle已被84个国家的金融机构选用，客户超过5.47亿，占全球有银行账户的成人人数的近16.5%。

详情请访问：http://www.edgeverve.com

安全港声明

本新闻稿中有关该公司未来发展前景的某些陈述属于前瞻性陈述，而关于该公司的未来业务预期适用1995年私人证券诉讼改革法案(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定义的“安全港声明”，这涉及众多可能会导致实际业绩与前瞻性陈述中所描述的业绩存在重大差异的风险与不确定性。与这些陈述有关的风险与不确定性包括但不限于盈余波动、外汇汇率波动、该公司实现增长的能力、IT服务业的激烈竞争（包括那些可能影响该公司成本优势的因素）、印度薪资水平的提高、该公司吸引和留住高技能专业人员的能力、时间与成本超出框架合同订立的固定价格与固定时间、客户集中度、迁移限制、行业集中度、该公司管理其国际业务的能力、重点关注领域技术需求的降低、电信网络中断或系统故障、该公司成功完成和整合潜在收购的能力、服务合约的赔偿债任、印孚瑟斯进行了战略投资的公司的成功、政府财政激励机制的取消或到期、政治不稳定与区域冲突、在印度以外地区筹集资金或收购公司的法律限制、对该公司知识产权的擅自使用以及影响该公司所处行业的总体经济情况。该公司提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中更详细地描述了可能影响其未来经营业绩的其他风险因素，其中包括截至2016年3月31日的会计年度20-F表年度报告。可登录http://www.sec.gov查看这些文件。印孚瑟斯随时可能做出其它书面和口头前瞻性陈述，包括该公司提交给美国证券交易委员会的文件以及该公司的股东报告中包含的陈述。此外，请注意本新闻稿的日期是2016年10月18日，在本文中提到的前瞻性陈述均以该公司认为截止当日合理的设想为基础。除非有法律要求，该公司不承担任何更新不时由该公司做出或以该公司名义做出的前瞻性陈述的义务。