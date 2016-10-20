Miral宣布新项目CLYMB，让阿布扎比的亚斯岛更具魅力

阿联酋阿布扎比2016年10月20日电 /美通社/ --

到2018年，高达1亿美元的室内景点CLYMB将包括全球最宽的室内模拟飞行装置和最高的室内攀岩墙

Miral今天宣布将在阿布扎比亚斯岛(Yas Island)开发全新刺激娱乐项目景点CLYMB。Miral将在2018年为亚斯岛带来全球最宽的室内模拟飞行装置和最高的室内攀岩墙，丰富亚斯岛现有的娱乐体验，并加强其作为该地区领先的休闲娱乐中心的地位。

欲查看多媒体新闻稿，请点击：

http://www.multivu.com/players/uk/7956251-miral-abu-dhabi-yas-island-clymb/

玩室内模拟飞行的游客凭借宽9.75米（32英尺）的装置来模拟跳伞运动，这是全球最宽的室内模拟飞行装置。

CLYMB还将开发全球最高的室内攀岩墙。对于新手、中等水平和专业级别的攀岩者而言，最高达43米的攀岩墙是一大挑战，他们能够在四个难度不一的攀岩墙中自由选择。最高的专业级攀岩墙高达43米。

除了室内模拟飞行和攀岩墙，CLYMB还将设有零售区、餐饮区和举行派对的场所。该景点将与周边的亚斯购物中心(Yas Mall)相连，让CLYMB与亚斯岛其它娱乐休闲设施连在一起。

Miral首席执行官穆罕默德-阿卜杜拉-艾尔-扎比(Mohammed Abdullah Al Zaabi)表示：“ Miral在亚斯岛已经开发出一系列独一无二的休闲娱乐目的地，CLYMB项目便是其中非常重要且别具特色的一员。在阿布扎比开发全球最宽的室内模拟飞行装置和最高的室内攀岩墙，我们将让游客有机会享受到惊险刺激的非凡体验。”

艾尔-扎比接着说道：“新项目的公布证明了Miral在亚斯岛一直致力于开发和打造符合全球最高标准的领先目的地，为每位游客带去令人兴奋的沉浸式体验，同时推动阿布扎比，乃至整个阿联酋的旅游业发展。”

Miral已任命Zublin Construction L.L.C为施工总承包商，项目已经开始动工。截至本月初，项目开发进度已经达到35%，这个高达1亿美元的亚斯岛项目预计将于2018年开门迎接全球游客。

在公布新项目之前，Miral最近揭晓了亚斯岛2022年的发展愿景，力争将亚斯岛打造成全球顶尖亲子旅游目的地之一，每年招待游客4800万人次。亚斯岛还打算吸引100,000位商务游客，并供应4,000间酒店客房，满足游客的不同需求。

（图片: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161016/429108）