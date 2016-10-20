深港通A+H股溢价机遇凸显 富途证券LV2免费行情助力股民

中国深圳2016年10月20日电 /美通社/ -- 作为2016岁末年终最受瞩目的资本大事，深港通正步入全面冲刺阶段。11月11日深港通《四方协议》签署，10月13日深港通全球路演正式启动，10月22至23日深交所将启动全网测试。外界普遍预期，深港通最快有望11月中下旬正式“通车”。

2014年的沪港通，曾催生出港股与A股的一波大牛市，深港通同样引发投资者的无尽期待。而根据有关原则，A+H两地上市股票也是深港通的首选股票池。一旦深港通开通， AH股溢价低于平均值的个股有望受到投资者追捧。

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月17日，恒生AH股溢价指数(90134.HK) 收报121.85，指数显示，A股股价整体较H股溢价21.85%。而据富途证券统计，目前同时在深港两地交易所上市的企业仅有17家，除潍柴动力A股现价略低于H股，其余16只均存在一定程度的A股溢价，其中最高的山东墨龙AH股价格比达3.59，东北电气、新华制药、浙江世宝和海信科龙的AH股价格比分别为2.77、2.66、2.36、2.06。

面对深港通带来的全新投资机遇，内地投资者通过富途证券等港美股互联网券商投资港股市场，既可充分挖掘A+H股的溢价红利，享受跨境投资的溢价空间，又能更有效地实现资产国际化配置。值得一提的是，目前富途正在全面推广的港股LV2免费实时行情，更是助力广大投资者掘金港股红利。

作为境外投资互联网券商领导者，富途证券已于近日正式宣布，面向所有内地投资者赠送免费港股Level 2（以下简称“LV2”）实时行情，成为经香港交易所批准的首家向内地投资者提供免费LV2实时行情的券商。

熟悉港股的投资者都知道，港股BMP基础市场行情通常要付费，而更深度的LV2实时行情，每月的花费至少200多港币。但相比基础行情，LV2具有实时行情、逐笔成交、买卖盘十档和买卖盘经纪等优势，让投资者获得丰富的报价及成交信息，能够像交易员一样专业地决策，因而成为了许多港股资深股民必备的投资利器。



LV2实时价格

目前，A股行情软件大多只能为港股通提供买卖盘一档行情，而许多付费软件也仅提供买卖盘五档行情服务。但是，基于LV2实时行情的“买卖盘十档”，投资者可以看到更多交易对手的底牌，包括买卖双方的报价与挂单量，从而精确出价，或有可能及早发现并判断预埋线索，做出提前撤出或尽快进入的决策。



LV2买卖盘十档

此外，根据“买卖盘十档”体现的买卖盘挂单的大小，用户可以判断未来股价的走势和风险，将更有机会判断主力操盘的节奏。加之，港股LV2实时行情中提供特有的经纪队列，投资者可以更清楚分析主力情况，为跟随或观望决策提供参考。



LV2买卖盘十档挂单量比例

富途创始人李华表示，得益于香港交易所的认可和支持，富途适时推出面对内地投资者的港股LV2免费行情计划，让投资者更快更好地参与港股投资，也是践行用互联网改变证券行业的初心。未来，富途将持续地迭代、创新产品和服务，努力为用户创造更优质的交易体验。

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