紫光展锐与YunOS达成战略合作，共同构建IoT安全生态圈

中国杭州2016年10月20日电 /美通社/ -- 紫光展锐，作为中国领先的集成电路设计企业，今日正式宣布与YunOS在IoT安全领域达成战略合作，双方将共同推出符合ID²首个IoT国际标准的IoT YoC云芯片，构建中国IoT安全生态圈。

随着万物互联时代的到来，IoT技术已被广泛应用于智能家居、车联网、可穿戴、工业4.0等各个领域，为行业、用户创造越来越多的价值。但随着连接形式的多样化、复杂化，网络环境安全的不稳定性，IoT安全问题已成为不容忽视的巨大挑战。

为应对行业挑战，紫光展锐与YunOS强强联手，协同创新，从最核心的芯片入手，打造安全完整的从硬件、操作系统到云端的一站式解决方案。该方案将搭载紫光展锐IoT芯片，支持YunOS系统，提供安全可信低门槛的IoT接入平台方案。用户可以根据紫光展锐现有的多种连接技术灵活配置Wi-Fi、蓝牙等短距离连接技术以及2G/3G/4G的广域网连接方案，极大缩短了产品的开发周期，并能够专注于定制化产品的服务增值上，加速推出基于IoT安全的创新性产品。此外双方将基于该方案，推出YoC IoT安全白皮书，推动国内IoT安全产业的生态发展。

“紫光展锐与YunOS拥有坚实的合作基础，在移动终端领域，基于紫光展锐芯片平台支持YunOS操作系统的手机已实现超过千万台的出货。IoT领域，双方于近日正式推出了Spreadlink锐连YoC开发平台。”展讯通信董事长兼CEO、锐迪科微电子董事长李力游博士表示，“本次在IoT安全领域的战略合作是双方现有合作的全面延伸，期待携手YunOS为IoT用户提供从芯到云更安全的服务与体验，实现人、物、服务之间的安全连接。”

阿里巴巴集团OS事业群总裁张春晖说道：“我们感到十分荣幸与紫光展锐的深入合作。作为一个万物互联网操作系统，YunOS在打造云端一体化连接服务的同时，其提供的底层能力和基础设施必须基于安全性。相信通过与紫光展锐的合作将帮助YunOS构建完善系统的IoT布局，为客户提供更加完整安全的IoT服务。”