Vincross获GGV领投600万美元A轮融资，将推出全地形机器人HEXA

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 机器人创业公司Vincross日前宣布，公司近日完成600万美元的A轮融资，由GGV纪源资本领投。Vincross将利用这笔资金扩建团队，以及进一步加大产品研发。其天使轮投资方真格基金在本轮继续跟投并增持。

领投机构GGV纪源资本管理合伙人李宏玮(Jenny Lee)表示：“消费和工业机器人是GGV在前沿科技领域（继无人机和电动出行板块外）的又一重点投资领域。我们很兴奋看到Vincross在这个方向上做了众多创新。Vincross的团队虽然年轻，但却极富创造性并且在机器人领域经验丰富，团队虽然人数不多，但都是精兵强将，搭配得当。团队对于机器人必备的动力系统（舵机）、实时操作系统优化、环境感知传感器系统、软件算法以及产品开发方面有自己独特的理解和解决方案，我们非常欣赏团队在这些技术方面的沉淀和能力。”

Vincross即将推出全地形六足机器人HEXA。这款产品将成为市场上第一款能上台阶的机器人。多足的结构赋予了HEXA绝佳的移动性，让它能在各种复杂的地形上行走，还能完成攀爬和钻洞等动作。这种特性让HEXA可以胜任科学勘探等任务，还可以用于消防救灾等领域，甚至Elon Musk提出的火星殖民计划。



机器人HEXA

与只做硬件或只做操作系统的机器人公司不同，Vincross认为机器人不光要有能与实体世界互动的身体，也要有会学习的头脑。因此，公司为HEXA打造了一个开放的生态系统。Vincross强调，HEXA是一个living being，一个活物，它还处于人工生命的初期阶段，所以欢迎有兴趣的开发者一起为它创造新技能，让它具有更多的可能性。Vincross表示将会对开发者开放SDK，后者可以为HEXA开发skill (相当于智能手机的应用)，并放到官方的Skill Store上出售。Vincross的创始人兼CEO孙天齐说，“我们并不把HEXA当成一台机器，我们把它视为一个新的生物。我们正在征选2,048位有远见的开发者，让他们来当HEXA的人类导师。这些人会是全球第一批拿到HEXA的人，为这个生命创造最初始的技能。”



机器人HEXA

当下的机器人市场正被轮式、履带式和没有行动能力的产品主导，而HEXA的六足结构令它可以不受环境的限制，在各种地形上灵活运动。因为这一特性，HEXA能够胜任市场上其他机器人无法完成的任务，例如科学探索和消防救灾等等。另一方面，在多足机器人领域，虽然波士顿动力(Boston Dynamics)被视为行业最高水平，但其产品很大程度依靠柴油和液压驱动，离消费者有一定距离。在这种背景下，Vincross的HEXA正好弥补了多足全地形机器人在商业领域，尤其是消费级市场上的空白。



Vincross CEO 孙天齐

Vincross成立于2014年，其CEO孙天齐曾在清华大学任职，研究人工智能，特别是神经建模与神经网络。公司曾在去年年初获得真格基金的100万美元天使投资。公司即将为HEXA发起众筹，并在年内开始量产。

HEXA视频：

腾讯视频：http://v.qq.com/x/page/n0198fo0b9j.html

优酷：http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2Mzg4NzkxMg==.html

爱奇艺：http://www.iqiyi.com/w_19ruhxr93h.html

乐视：http://www.le.com/ptv/vplay/26807459.html

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=5OQrAyfnBBo