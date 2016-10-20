99广场舞《魅力城市 最美乡村》活动走进郴州

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016年10月15日上午，99广场舞《魅力城市·最美乡村》活动走进郴州活动在郴州市体育中心盛大举行，本次活动是由99广场舞主办，来自湖南省郴州市各县、市、区的80多支广场舞队约1500多人盛装参加了此次系列活动。99广场舞联合创始人、中国广场舞联合会主席杨艺，99广场舞最美乡村总导演、中国广场舞副主席格格，99广场舞五朵金花小丽子明老师，99广场舞全国二十强明星莲城燕舞老师，郴州市民进会副主席、中国音乐协会会员、国家一级演员、市群艺馆馆长李英姿老师等嘉宾出席了本次活动。

随着优美的音乐唱响，绿茵操场上，成千的舞者们跟着音乐的节拍，在领舞老师杨艺的带领下一起演绎了《美丽中国》、《舞者风采》。舞友们肆意绽放的笑容与活力在这里绽放。现场飞舞着幸福和快乐、飘洒着热情与魅力！

杨艺老师因担任过中央电视台《闻鸡起舞》、《舞蹈世界》，北京电视台《京城健身潮》、《翩翩起舞》的制片人、导演和主持人而家喻户晓；因博采众长，将舶来的华尔兹、探戈、伦巴、水兵舞民族化、大众化和中国化而荣获中国舞蹈界“特别贡献奖”和“终生成就奖”。



杨艺与舞友合影

作为一名专业舞蹈家从15岁便开始学习舞蹈，至今已有三十多年了。从中国交谊舞奠基人、到拉丁小王子、再到广场舞之父，杨艺的一生与舞结下了不解之缘。杨艺认为让更多的中老年人喜爱广场舞，感受广场舞带来的好处，这才是舞蹈真正意义上的传承。如今杨艺作为99广场舞联合创始人，立志做一个属于广场舞人自己的平台，让更多的中老年人去跳舞、会跳舞、跳好舞，也让广大舞友找到更多志趣相投的舞友，从而达到老有所乐。

目前，杨艺积极投身于与99广场舞的合作中，将他的很多想法都融入了99广场舞的发展中。为了响应十三五报告提出的“要全面建成小康社会的宏伟目标”，积极献身于解决部分农村“精神空缺，文化失落”问题，为国家城乡精神文明建设做出应有的贡献，99广场舞与杨艺共同发起了《魅力城市·最美乡村》大型城乡舞蹈文化活动。杨艺作为活动的总策划人，以传播“健康美、文化美、风景美、人民美”为理念，秉承着展现家乡美丽面貌，弘扬健康乡村文化的精神，甄选具备人文特色、舞蹈表演特色及能力的城市·农村地区进行拍摄与推广。《魅力城市·最美乡村》大型舞蹈文化活动将走进城乡，走到百姓身边，倡导群众热爱家乡，积极参与舞蹈健身活动。



杨艺在99广场舞APP上线发布会上演讲

杨艺还与99广场舞共同策划了《致经典》、《最美乡村》、《魅力城市》和《为爱起舞》等多项活动。他带领99广场舞剧组，跨越中国南北，推广广场舞事业并拍摄优秀广场舞作品，一路走来覆盖全国27个省市自治区，参与活动的舞友人数达到几十万人。杨艺还导演策划了《艺术周》、《星原创》等大型舞蹈对话类栏目，为广大舞友提供了一个更多的展示、学习的平台。杨艺说：“现在我是互联网的一个学生，通过做这个平台，我希望自己能成为广场舞领域的互联网老师。”

99广场舞作为活动主办方服务于社会、回馈于广大市民，为广大广场舞爱好者提供打造交流、学习、观摩和探讨的桥梁平台，一起推动广场舞文化的发展，让广场舞更具风采和生命力，使更多的广场舞爱好者积极参加，享受舞蹈魅力。