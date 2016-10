“才云”获创业大赛第二名,谷歌级容器集群技术闪耀全国

杭州2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月17日,“万里挑一、中国最权威”的2016年第五届中国创新创业大赛互联网及移动互联网行业总决赛在浙江桐乡迎来了全国总决赛巅峰对决。才云,作为成立仅一年的企业,荣获总决赛第二名,也成为了此届大赛成长性最好、最年轻的获奖企业。这也标志着容器技术和谷歌级大规模集群管理技术在全国舞台上获得了认可。

今年6月起,才云 CEO 张鑫代表才云参战科技部创业大赛的杭州市、浙江省各级比赛,出线后代表浙江赛区征战全国半决赛,随即以半决赛小组第一的成绩成功突围进入全国12强总决赛,并在昨日进行的总决赛中以优异表现赢得二等奖。这也是容器云服务初创公司第一次站上国家级创业大赛总决赛的舞台。

第五届中国创新创业大赛总决赛冠亚军都被来自浙江的企业获得:上市企业杭州联众医疗科技股份有限公司摘得第一名,才云科技与上海流利说信息技术有限公司并列总决赛第二名。科技部火炬中心副主任盛延林、浙江省科技厅副厅长章一文等领导出席了决赛现场并为获奖企业进行了颁奖。



总决赛颁奖仪式:才云 CEO 张鑫(右二)获得大赛二等奖

此次全国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部、国家网信办和全国工商联共同指导,堪称国内目前规格最高、规模最大的双创赛事。据比赛主办方官方提供的数据,“第五届大赛总报名项目数量达到34000余个,互联网报名数量就达到12200余个项目,是6个行业中参赛项目最多的一个行业。最终有261家企业和57支团队,经过层层选拔入围了此次互联网及移动互联网行业决赛阶段。”

决赛阶段项目有互联网营销平台、移动医疗大数据、英语交流学习平台、智能电视、在线招聘、二次元文学创作平台、智慧牧场、计算机识别系统等涉及到互联网各个领域的优秀项目。项目涵盖了互联网行业跨界的重要领域,代表了我国互联网发展的最新趋势。

总决赛采用“8+7”的竞技模式,8分钟参赛选手项目介绍及展示,7分钟评委提问,大赛也邀请了业内知名创投专家担纲决赛评委。现场观众座无虚席,来自互联网及各行业专家、研究者与政府领导、媒体记者等奖金600名观众悉数到达比赛现场。此外,由深交所科技金融信息平台等多个网络直播平台的数据显示,总计有将近10万人次昨天通过互联网直播观看了这场精彩纷呈的国家级创新创业大赛。

才云 CEO 张鑫在昨天总决赛中,以《Caicloud:云端人工智能与谷歌级计算的结合》为题作了演讲陈述。才云(Caicloud)作为一家年轻的云计算创业公司,成立一年时间,核心团队成员来自美国谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)、卡耐基梅隆大学(CMU)顶尖云计算技术团队。

作为中国唯一原生谷歌云服务底层集群团队以及美国 CNCF/ The Linux Foundation 合作会员单位,才云推崇 GIFEE 哲学 (Google’s Infrastructure for Everyone Else),主推新一代容器集群技术(Container Cluster)提供支持企业 IT 开发、测试、部署、生产、智能监控、运维等全链条、全自动云端服务。

2016年,才云独家研发 Caicloud 云平台运维管理系统包含六款产品:Containerizor、Cargo、Circle、Claas、Cubernetes、Clever,并提供高效 TensorFlow 深度学习与数据挖掘工具与服务产品。才云在电商、金融、运营商、教育、传统企业等行业均有成熟解决方案,并且已在国内众多大型企业落地运行 Caicloud 云平台产品。

才云2015年7月落户杭州滨江,得到来自浙江省、杭州市、滨江区各级政府部门、领导与发展政策各方面大力扶持。

比赛过后,大赛捷报也传到杭州滨江,滨江区各部门领导纷纷表示祝贺并希望才云团队再接再厉。才云人将在新一轮市场竞争中延续自我突破,永不言败的拼搏精神,为中国云计算专业化云服务贡献自己的一份力量!