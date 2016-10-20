首届全国智能制造（中国制造2025）创新创业大赛华东区决赛启动

马鞍山2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，首届全国智能制造（中国制造2025）创新创业大赛（简称“首届CISM大赛”）华东赛区半决赛启动仪式在马鞍山市成功举行，工业和信息化部软件与集成电路促进中心副主任曲大伟，工业和信息化部信息化与软件服务业司副调研员贾子君，马鞍山市政府副秘书长徐道才等领导出席致辞，并与承办方代表共同启动华东赛区半决赛启动球，预示着华东赛区将正式进入决赛倒计时。

“聚山纳川、一马当先”，本次大赛华东赛区落地在有着优质智能制造资源的安徽马鞍山市，在积极贯彻落实“中国制造2025”战略任务背景下，马鞍山经开区管理委员会与华东赛区联合承办方苏州博众精工科技有限公司、北京凡赛斯科技有限公司、苏州市职业大学等单位共同整合华东地区资源，全力完成优秀项目的挖掘，力争在最短时间内找到一批有投资潜力、创新潜力，促进传统产业转型升级的创新性技术和应用，将传统制造企业转型升级与比赛相结合，从技术创新和人才团队入手，帮助传统制造企业的转型升级。

启动仪式上，马鞍山市政府副秘书长徐道才围绕“中国制造2025”充分肯定了创新创业大赛的重要意义，并表示能通过此次比赛汇聚资源、挑选落地项目，将助力区域经济的快速发展。工业和信息化部软件与集成电路促进中心副主任曲大伟也对推动智能制造领域科技成果的转化发出号召，希望大家齐心协力打造新一代信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式。工业和信息化部信息化与软件服务业司副调研员贾子君等领导也发表致辞表示对大赛圆满举办的信心。

随后华东赛区联合承办单位苏州市职业大学副校长陶亦亦、大赛支持单位北京赛普星通投资管理有限公司执行董事吴亚东、及大赛承办单位机智云副总裁邢雁分别致辞。首届CISM大赛华东赛区半决赛将于2016年10月31日在马鞍山举办，详情请登录大赛官网（cism.gizwits.com）获取。值得一提的是，机智云投资人之一，全球顶级投资公司经纬中国的合伙人张颖恰巧是一位在马鞍山长大的成功企业家，在启动会现场委托带来祝贺大赛圆满举办的祝福，并表示华东半决赛将有机会以评委和投资人身份出席决赛现场。

据悉本届大赛由知名院士、工信部相关部门领导、行业专项专家、企业领袖、创投风投机构、高校和科研院所等组成60人专家组委会，总决赛将于12月8日在北京进行，12月9日进行隆重颁奖典礼，工信部相关领导、知名院士、国际知名分析机构、知名投融资服务机构、企事业领军人物及知名高校代表将出席论坛。

CISM大赛致力于携手企业、政府和投融资资源，寻找中国最有创意的智能制造创新企业和创意产品，通过建立起创业者和投资机构之间的合作平台，着手落实智能制造人才标准工作。大赛筛选出的优秀项目将在工信部指导下，由工业与信息化部软件与集成电路促进中心发起建立的独角兽项目空间集中展示，并将为优秀项目提供对接投资机构和地方政府的企业融资、落地等需求服务。

CISM大赛覆盖全国智能制造核心城市，联合地方政府资源，集合智能制造行业资源，共同挖掘优秀项目，大赛共分为五大赛区，包括华北赛区（北京）、华东赛区（马鞍山）、华南赛区（广州）、西南赛区（重庆）和两个海外赛区（美国、德国），比赛分为创新赛和创业赛，大赛优秀项目不仅可以获得一定的现金奖励，还将获得大赛支持单位提供的价值百万元的资源包，以及比赛过程穿插的顶级资本对接与专业技术培训，大赛增设了推荐机构奖，凡机构推荐的项目获得名次，组委会将授予推荐机构优秀机构奖。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161019/0861610771