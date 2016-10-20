英力士苯领通过苯乙烯系列创新材料改善全球健康护理行业

英力士苯领将在国际医疗设备设计与技术展览会 -- 中国 (MEDTEC China) 2016 上展示其健康护理创新成果

将展示的最新成果包括医用滴壶和干粉吸入器

欢迎亲临英力士苯领展位：3号厅 P206 展台

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 作为全球领先的苯乙烯系列产品供应商，英力士苯领将参加于2016年10月26至28日在上海举行的 MEDTEC China 2016 展览会，这是专属中国医疗器械生产制造的盛会。在这里，英力士苯领将阐释其创新的材料与合作方式如何帮助医疗器械制造商和设计师紧跟最新的医疗行业趋势，应对当今和未来的行业挑战。



使用Styrolux制造的医用滴壶

越来越多的健康护理应用开始青睐苯乙烯聚合物。作为其他常用材料的优质替代材料，创新型苯乙烯系列产品提供低成本、高性能的解决方案。不管是用于输液系统、柔性医疗器械、呼吸设备还是心血管设备，采用苯乙烯系列产品的健康护理应用在设计美学、安全性、抗腐蚀性和耐久性方面都成为了无与伦比的标杆。

英力士苯领拥有广博的专业知识和提供最优质服务的核心理念，专门为健康护理行业提供各式各样的产品，为新应用提供顶级苯乙烯系列产品解决方案，注重产品共同发展的机会，并且全面积极地配合严格的法规要求。在 MEDTEC China 展览会期间拜访英力士苯领展台的访客将率先体验下列应用。

日期：2016年10月26 - 28日

地点：中国上海世博展览馆 (SWEECC) 3 号厅 P206 展台

将在 MEDTEC China 2016 展示的应用有：

医用滴壶 ，采用 Styrolux ® (SBC) 制成，是一种创新型材料解决方案，具有出色的粘合性、极佳的透明度以及卓越的加工性，完全达到最佳质量标准。其出色的流动性有利于多型腔注塑，缩短生产周期。

，采用 Styrolux (SBC) 制成，是一种创新型材料解决方案，具有出色的粘合性、极佳的透明度以及卓越的加工性，完全达到最佳质量标准。其出色的流动性有利于多型腔注塑，缩短生产周期。 干粉吸入器 (DPI) ，采用 Novodur® HD (ABS) 制成，该材料集高表面质量、尺寸稳定性、耐热性和稳定性于一身，是西方制药公司生产干粉吸入器的绝对首选。

健康护理行业技术研讨会：

展会期间，英力士苯领的技术专家将主办一场研讨会，分享苯乙烯聚合物在医疗领域中的新发展。欢迎所有访客和媒体参加。

日期与时间 ： 2016年10月27日，下午14:30 - 15:00

2016年10月27日，下午14:30 - 15:00 地点：新技术演讲区

英力士苯领亚太区健康护理行业总监 Masayuki Sakai 说道：“我们与英力士苯领的合作伙伴密切合作，不断更新和改善我们的产品组合和服务，为我们健康护理行业的客户带来更高价值。我们热切期待医疗器械制造商和设计师光临我们的展台洽谈合作机会，通过我们的创新解决方案和完善的配套服务帮助我们的客户从激烈竞争中脱颖而出。”