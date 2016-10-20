第五届中国云博会开幕 最亮眼“黑科技”即将揭晓

中国惠州2016年10月20日电 /美通社/ -- 第五届中国（惠州）物联网·云计算技术应用博览会(以下简称“云博会”)将于2016年11月1日至3日，在惠州会展中心举办。 本次云博会展出面积9350平方米，共有海内外410多家企业参展。而采购商则来自中国、美国、英国、俄罗斯、日本等全球五大洲30多个国家。同期将举办2016年中国手机创新周活动。

本届云博会和中国手机创新周以“手机中国梦 智联创未来”为主题，核心突出“创新”元素,积极融入“电竞”、“云网”、“动漫娱乐”等热点题材，主要的展示内容将涵盖：国内外手机产业、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能穿戴、虚拟现实（VR）、机器人应用等最新、最热的产品及技术服务。

展会将分为八个专业展区，分别为：可穿戴设备展区、智能制造展区、智能手机及APP展区、机器人展区、云计算车联网新能源展区、云计算大数据展区、智慧消费区和互动交流体验区。

目前已经确认会参展本次云博会的企业中，包括了许多中国和外国知名行业龙头。如思科、阿里云、百度、飞利浦、新华三（惠普）、奇虎360、科大讯飞、国家超算广州中心、九次方大数据、华大基因、东华软件、鹏博士等。

除了展会本身，来宾还可以观看多个主题展览。在2016中国手机创新周，华为、乐视、中兴、金立、Vivo、TCL、魅族、酷派、三星、华硕、LG、摩托罗拉、联想、高通、紫光（展讯锐迪科）、联发科等众多企业的目光都集中在争夺本届中国手机设计与应用创新大赛。目前大赛已征集的作品涵盖了今年以来市场上主要领导、旗舰产品，还有很多是尚未发布的全新技术。

据展会主办方惠州市经信局领导表示：“云博会是中国国家级的专业展会，更是一个最有创新意识、最为开放的国际化平台。我们希望全球的同行都能到这里来，展示最新的研究成果，探讨最前沿的行业趋势。我们的目标是促进物联网和云计算领域的深度国际合作，搭建业界最大、最新的展示、交流、研讨平台。”

云博会参观或参展，请联系：

电话: 020-8926 8241, 0752- 2873038

Email: hzcloudexpo@126.com