童颖女士上任英国豪迈总公司亚太地区董事长

负责中国和东南亚的业务增长

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016年10月11日，英国豪迈的首席执行官安德鲁·威廉姆斯（Andrew Williams）先生宣布，童颖女士将加入英国豪迈总公司，接替张明先生（Martin Zhang）担任亚太地区的董事长职务。张明先生已擢升至英国总部，出任集团的基础设施安全事业部的副总裁一职。



英国豪迈新任亚太地区董事长童颖女士

鉴于张明先生此前在豪迈中国总公司的职责范围已经扩大，童颖女士此番将运用其专业知识推动英国豪迈在中国以及整个东南亚地区的增长。Andrew Williams 先生认为“童颖女士是一位极富战略的增长型领导，在企业运营、并购和金融方面有着丰富经验。”

童颖女士将直接向集团的首席执行官Andrew先生汇报工作，并可以就集团在中国以及东南亚地区的增长战略向董事会提出建议。今后，英国豪迈位于中国上海的代表处将是童颖女士的主要工作地点。

在加入英国豪迈之前，童颖女士担任这PPG工业公司涂料部的总经理，在PPG工业公司工作的6年间，她担任了多个领导职务。而加入PPG之前，童颖女士在美国联合技术公司战略和企业发展部门工作，往返于美国和香港两地。在早期的职业生涯中，童颖女士曾在毕马威会计事务所和信诺集团工作，主要负责企业并购咨询和金融服务。此外，她还担任过北京中国石化公司的工程师一职。童颖女士从中国的大连理工大学获得化工学士学位，之后从美国的费城德雷塞尔大学获得了工商管理硕士（MBA）学位。

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关于英国豪迈：

1894年创立的英国豪迈如今是安全、医疗、环保产业的跨国投资集团，伦敦证券交易所的上市公司，富时指数的成分股，连续37年股息分红增幅超过5%。集团在全球有5000多名员工，近50家子公司，在中国的上海、北京、广州、成都和沈阳设有代表处，并在多地建立了工厂。欢迎关注豪迈的官方微博（weibo.com/halma）和微信（HALMACHINA）。

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