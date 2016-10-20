Music China现场演奏会，感受音乐无限激情

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月26至29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

今年展会规模再创新高，达112,000平方米，预计迎来33个国家和地区的逾1900家中外企业携新品精品集中展示。作为亚洲极具影响力的乐器展，一年一度的上海乐器展一直是新产品、新技术发布的前沿阵地。各式中外乐器的限量珍藏版、高端定制款，知名乐器品牌的全球首发、夺人眼球的新奇乐器，定能让您大饱眼福。不管你是想看大牌乐器，还是想淘淘便宜货，相信这里都是你的不二选择！

展会的音乐缤纷季现场演奏会旨在打造一个爱乐人的盛会。位于室外的四个舞台不间断上演各种音乐风格的表演，爵士、摇滚、民谣、电声……知名品牌形象代言人、名人大腕、民间高手你方唱罢我登场，引爆无限激情魅力。而风靡全球的齐鼓乐，也将再度登陆乐器展，不论年龄国籍，不论音乐造诣，都能在乐手指引下拿起身边的各色打击乐器立即融入其中，感受音乐原始魅力。

一秒钟可以弹奏16个音符的钢琴圣手 -- Maksim

典型东欧男人魅力的俊秀脸庞，邪魅而又有点玩世不恭的微笑，一身休闲劲装，加上耳环、项链、纹身，大概没人会相信这是一个天才的古典钢琴演奏者。这样一位从战火纷飞岁月中走出来的克罗地亚钢琴演奏家，当他坐在钢琴前如行云流水般敲击琴键时，人们才能把对他的外观印象抛诸脑后 -- 钢琴前的 Maksim 是一个多么才华横溢的演奏家！

演出时间：10月27日 15:30 - 16:30

地点：Pro Stage 舞台（E5 馆外）

风格另类的古典吉他指弹大师 -- Ewan Dobson

Ewan Dobson 目前已是加拿大最杰出、最受欢迎的年轻吉他手之一了。他赢得了几乎所有在加国举行的古典吉他大赛冠军。最近，他在第五届加拿大指弹大赛中勇得桂冠，并在随后的第四届蒙特利尔吉他大奖赛获得一等奖，而他最精彩的表现则是在温菲尔德举办的第38届国际指弹大赛获得第三名的佳绩。

演出时间：10月26日 15:00 - 15:30

地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

温暖而伤感的情歌王子 -- 张磊

张磊，2015年浙江卫视《中国好声音第四季》比赛的全国总决赛冠军。他的音色自带一种温暖的伤感，浑厚深沉的嗓音中又带有明显的沧桑感，是历经岁月磨砺后真实灵魂的自然倾诉与诚挚表达。身为80后的张磊，最能感受80后的生活。他将认真唱出属于80后的歌，激励还在奋斗的80后，别因为生活的压力而忘记了曾经的梦想。

演出时间：10月27日 14:00 - 14:30，10月28日 15:00 - 15:30

地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

独具暴力美学的独立金属音乐人 -- Devin Townsend

著名的吉它手兼主唱、作曲家和唱片制作人。他曾是极端金属乐队 Strapping Young Lad 的创始人，在乐队中担任主唱、吉他和词曲作者，从尖叫的歌剧式演唱到极端金属的嘶吼都游刃有余，多样化混合硬摇滚、前卫金属、氛围音乐、New Age，已经获得众多不同音乐家的支持。重型多轨“音墙”式的制作风格是他的招牌。

演出时间：10月28日 12:15 - 12:45

地点：室外 S3 舞台（近 W5 馆）

六座格莱美奖得主 -- Daniel Ho

六座格莱美奖得主 Daniel Ho 是夏威夷当代最才华洋溢的乌克丽丽演奏家、制作人、滑音吉他歌手。他从小就展现过人的音乐天赋，后来担任90年代知名爵士乐团 Kilauea 的团长与键盘手，从此开始职业生涯。如今他创立的音乐品牌已经成为夏威夷音乐人争相合作的对象，并已发行逾八十张夏威夷音乐专辑，领域横跨流行、古典、爵士、拉丁等。

演出时间：10月26日 13:00 - 13:30

地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

风格多变的格莱美获奖吉他手 -- Jose de Castro

出生于西班牙马德里，十岁开始演奏吉他。他最开始学习的是古典吉他，十七岁时开始学习电吉他并加入摇滚乐队。2002年开始发行器乐曲专辑，从创作、编曲到制作均由他一人包办。音乐风格以摇滚为主，另外从放克 - 融合到布鲁斯及乡村音乐，任何与摇滚乐相关的风格都有涉及。2016年凭借为瑞奇 - 马丁录制了第58届格莱美最佳拉丁美洲专辑，获得格莱美颁发的奖状。

演出时间：10月26日10:15 - 10:45，10月27日10:00 - 10:30

地点：室外 S3 舞台（近 W5 馆）／室外 S1 舞台（近 W3 馆）

独具一格的指弹大师 -- 卢家宏

卢家宏，LEGPAP guitars 形象代言人、台湾吉他演奏家、乌克里里演奏家、编曲家、流行音乐人，有“华人指弹吉他大师”美誉，经常为众多歌手演出担任伴奏与专辑编曲。精于指弹木吉他、电吉他、古典吉他、乌克丽丽，并对曼陀铃、流行钢琴、Bass、爵士鼓、口琴和 MIDI 编曲亦有涉猎。

演出时间：10月28日 13:00 - 13:30

地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

以上内容截止至10月19日，如有变动，以主办方最终通知为准。

10月25日前于官网、微信预登记可享早鸟票：30元／展期，10月26日至29日，现场票：50元／展期，70岁以上老人及1.2米以下儿童可于10月28日至29日（公众开放日）免票入场。

更多内容请登录网站 http://www.musicchina-expo.com，或添加官方微信（上海国际乐器展）。