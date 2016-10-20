您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Music China现场演奏会，感受音乐无限激情

2016年10月20日 10:00 编辑： 经理人网编辑
0

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月2629日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

今年展会规模再创新高，达112,000平方米，预计迎来33个国家和地区的逾1900家中外企业携新品精品集中展示。作为亚洲极具影响力的乐器展，一年一度的上海乐器展一直是新产品、新技术发布的前沿阵地。各式中外乐器的限量珍藏版、高端定制款，知名乐器品牌的全球首发、夺人眼球的新奇乐器，定能让您大饱眼福。不管你是想看大牌乐器，还是想淘淘便宜货，相信这里都是你的不二选择！

展会的音乐缤纷季现场演奏会旨在打造一个爱乐人的盛会。位于室外的四个舞台不间断上演各种音乐风格的表演，爵士、摇滚、民谣、电声……知名品牌形象代言人、名人大腕、民间高手你方唱罢我登场，引爆无限激情魅力。而风靡全球的齐鼓乐，也将再度登陆乐器展，不论年龄国籍，不论音乐造诣，都能在乐手指引下拿起身边的各色打击乐器立即融入其中，感受音乐原始魅力。

一秒钟可以弹奏16个音符的钢琴圣手 -- Maksim

典型东欧男人魅力的俊秀脸庞，邪魅而又有点玩世不恭的微笑，一身休闲劲装，加上耳环、项链、纹身，大概没人会相信这是一个天才的古典钢琴演奏者。这样一位从战火纷飞岁月中走出来的克罗地亚钢琴演奏家，当他坐在钢琴前如行云流水般敲击琴键时，人们才能把对他的外观印象抛诸脑后 -- 钢琴前的 Maksim 是一个多么才华横溢的演奏家！

演出时间：10月27日 15:30 - 16:30
地点：Pro Stage 舞台（E5 馆外）

风格另类的古典吉他指弹大师 -- Ewan Dobson

Ewan Dobson 目前已是加拿大最杰出最受欢迎的年轻吉他手之一了。他赢得了几乎所有在加国举行的古典吉他大赛冠军。最近，他在第五届加拿大指弹大赛中勇得桂冠，并在随后的第四届蒙特利尔吉他大奖赛获得一等奖而他最精彩的表现则是在温菲尔德举办的第38届国际指弹大赛获得第三名的佳绩。

演出时间：10月26日 15:00 - 15:30
地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

温暖而伤感的情歌王子 -- 张磊

张磊，2015年浙江卫视《中国好声音第四季》比赛的全国总决赛冠军。他的音色自带一种温暖的伤感，浑厚深沉的嗓音中又带有明显的沧桑感，是历经岁月磨砺后真实灵魂的自然倾诉与诚挚表达。身为80后的张磊，最能感受80后的生活。他将认真唱出属于80后的歌，激励还在奋斗的80后，别因为生活的压力而忘记了曾经的梦想。

演出时间：10月27日 14:00 - 14:30，10月28日 15:00 - 15:30
地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

独具暴力美学的独立金属音乐人 -- Devin Townsend

著名的吉它手兼主唱作曲家和唱片制作人。他曾是极端金属乐队 Strapping Young Lad 的创始人，在乐队中担任主唱、吉他和词曲作者，从尖叫的歌剧式演唱到极端金属的嘶吼都游刃有余，多样化混合硬摇滚、前卫金属、氛围音乐、New Age，已经获得众多不同音乐家的支持。重型多轨“音墙”式的制作风格是他的招牌。

演出时间：10月28日 12:15 - 12:45
地点：室外 S3 舞台（近 W5 馆）

六座格莱美奖得主 -- Daniel Ho

六座格莱美奖得主 Daniel Ho 是夏威夷当代最才华洋溢的乌克丽丽演奏家、制作人、滑音吉他歌手。他从小就展现过人的音乐天赋，后来担任90年代知名爵士乐团 Kilauea 的团长与键盘手，从此开始职业生涯。如今他创立的音乐品牌已经成为夏威夷音乐人争相合作的对象，并已发行逾八十张夏威夷音乐专辑，领域横跨流行、古典、爵士、拉丁等。

演出时间：10月26日 13:00 - 13:30
地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

风格多变的格莱美获奖吉他手 -- Jose de Castro

出生于西班牙马德里，十岁开始演奏吉他。他最开始学习的是古典吉他，十七岁时开始学习电吉他并加入摇滚乐队。2002年开始发行器乐曲专辑，从创作、编曲到制作均由他一人包办。音乐风格以摇滚为主，另外从放克 - 融合到布鲁斯及乡村音乐，任何与摇滚乐相关的风格都有涉及。2016年凭借为瑞奇 - 马丁录制了第58届格莱美最佳拉丁美洲专辑，获得格莱美颁发的奖状。

演出时间：10月26日10:15 - 10:45，10月27日10:00 - 10:30
地点：室外 S3 舞台（近 W5 馆）／室外 S1 舞台（近 W3 馆）

独具一格的指弹大师 -- 卢家宏

卢家宏，LEGPAP guitars 形象代言人、台湾吉他演奏家、克里里演奏家、编曲家、流行音乐人，有“华人指弹吉他大师”美誉经常为众多歌手演出担任伴奏与专辑编曲。精于指弹木吉他、电吉他、古典吉他、乌克丽丽，并对曼陀铃、流行钢琴、Bass、爵士鼓、口琴和 MIDI 编曲亦有涉猎。

演出时间：10月28日 13:00 - 13:30
地点：室外 S2 舞台（近 E2 馆）

以上内容截止至10月19日，如有变动，以主办方最终通知为准。

10月25日前于官网、微信预登记可享早鸟票：30元／展期，10月26日29日，现场票：50元／展期，70岁以上老人及1.2米以下儿童可于10月28日29日（公众开放日）免票入场。

更多内容请登录网站 http://www.musicchina-expo.com，或添加官方微信（上海国际乐器展）。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/28951.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号