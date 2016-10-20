诺姆四达：基于全面人才评价，建设高效人才梯队

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月14日，美国培训杂志2016人才发展峰会在深圳成功举行，著名综合人力资源服务机构-诺姆四达集团副总裁肖义平应邀出席，并做“基于全面人才评价的人才梯队建设”主题演讲。峰会共吸引了数百名来自各行业的人力资源管理人员参加。



诺姆四达集团副总裁肖义平做主题演讲

此次峰会聚焦人才和组织创新、企业学习体系建设、人才梯队、领导力与组织变革等主题，并邀请阿里巴巴、美的集团、招商银行、中南学院等知名企业人力资源高管专家参与，通过主题分享、圆桌互动等形式进行了充分交流，受到与会 HR 的高度评价。

诺姆四达集团副总裁肖义平从人力资源多样化、人才高流动趋势、发展潜力成为最大资本等当前人才管理特点出发，阐述了新经济了常态下的人力资源管理的出路，以及在此背景下企业人才梯队建设的创新对策。

肖义平表示，基于全面人才评价将是未来人才梯队建设的发展趋势，其核心理念以全面素质评价、全面行为评价和全面绩效评价为基础进行人才梯度的全盘规划，它的评价对象是全部人才，并且融入于人才管理的全流程，它强调建立对人才全职业周期的评价，其内涵是对人才一贯表现和全部工作的评价。

全面人才评价要求组织建立起对人才全职业周期的评价，一个员工从进入企业到离开企业，从职业初期到成长期，再到高峰期到衰退期等不同的时期，都要为员工建立评价的机制和个人评价档案，记录员工的成长，为员工的全面成长和发展提供帮助。



诺姆四达展示全面人才评价体系

作为美国培训杂志的战略合作伙伴，诺姆四达通过峰会演讲和展位，系统的展示了诺姆四达的“全面人才管理理论体系”，包括全面人才战略、全面人才评价、全面人才激励和全面发展体系，以及在人才盘点、人才梯队建设、激励发展等方面应用的实践应用等，受到现场与会 HR 的一致好评。