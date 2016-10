CHTA与Plug and Play联合启动IoT Batch创业项目

从中国制造到中国创造 寻找更多中国独角兽

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月18日,曾孵化、投资过Google、PayPal、Logitech等2000余个科技企业的Plug and Play宇宙中心中国总部(北京)正式“开府”,这是Plug and Play继在中国北京、上海、深圳、西安等地开设办事处之后,又一步重棋,意味着中国市场已成为Plug and Play的重点布局对象,将有望开辟中国科技创新的新篇章!开幕式当天,CHTA与Plug and Play联合启动了IoT Batch创业项目征集,共同见证了全球创业项目路演,并为CHTA&Plug andPlay展示厅正式揭幕,一系列动作,代表了CHTA与Plug and Play合作的不断加深,也彰显了CHTA希望借助自身资源和行业影响力,帮助更多中国优秀的创业项目走向世界,为旅游住宿行业革新换代Transforming的壮志雄心!



CHTA&Plug andPlay IoT Batch项目启动式

从硅谷到北京,Plug and Play要在中国寻找下一个Google、PayPal、Logitech……

10月18日,Plug and Play中国总部在北京·中关村·智造大街盛大开幕。当天,Plug and Play全球创始人、亚美迪集团总裁Rahim Amidi先生在致辞中表示,中国市场是一个异常庞大的市场,吸引了全球各国关注。近年来,中国在互联网+和移动互联网等方面的领先发展更让我们看到了中国科技的力量。中国创造取代中国制造在国际舞台夺目发展,中国人的创业热情在新时代愈加旺盛。所以,Plug and Play中国宇宙中心总部应运而生。我们希望,中国总部能在中国寻找到更多Big Idea,希望更多创业火种能在此被点燃,我们更希望,能用我们的各种资源在中国孵化更多独角兽!

CHTA & Plug and Play Unicorn Startup Camp,IoT Batch,领跑创业生态,在中国寻找未来酒店和旅游行业的独角兽!

在上午的开幕式上,CHTA与Plug and Play联合启动了IoT Batch创新项目征集令,向中国创业者发出了第一批橄榄枝。

IoT Batch创新项目旨在发掘中国本土有市场前景的科技产品、有增量的市场空间和有竞争力的创业者,入选IoT Batch创新项目训练营的创业者和团队将在管理运营、技术、产品形态等方面得到全程指导,之后,可直接接受知名VC、互联网企业巨头、投资者和相关行业大佬等的interview,如被看中,将直接获得资金注入。



中国旅游住宿业代表

CHTA希望通过与Plug and Play的合作,为旅游住宿行业的科技进步和创新发展做出更大的贡献,也希望通过一系列的创新项目征集,为旅游住宿行业的创业者创造更多机会,让更多独角兽诞生在中国!

全球创业项目路演。昨日的Idea,今日的MVP模型。给我们一个idea,我们助你改变世界。

在下午的全球创业项目路演上,CHTA作为Plug and Play战略合作伙伴,出席并见证了10个创业团队的实力比拼。



全球创业项目路演现场

从一个单薄的idea,到一个有形有肉的产品雏形,再到被行业巨头“押注”,让每个创业者豪气万丈!但见证这一伟大蜕变的CHTA与Plug and Play,同样与有荣焉!

Plug and Play向创业者提供的是完善的创业生态系统,领先的投资、孵化加速以及大企业对接等服务;CHTA向创业者提供的却是一个更贴近市场的平台、一个更广阔的市场!

与Plug and Play的上述合作只是开始,未來,我们还会加深彼此之间的合作,争取在更多方面、更深层次为旅游住宿行业服务。从现在起,让我们屏息以待,不久的将来,越来越多的“独角兽”出现在中国,出现在旅游住宿行业!