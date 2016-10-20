2016希尔顿欢朋酒店投资品鉴会在成都圆满举行

成都2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月19日，2016希尔顿欢朋酒店投资品鉴会在成都希尔顿酒店举行，现场气氛热烈，百余名房地产开发商、投资者和主流媒体悉数到场，现场更完成了北京、西安、郑州、南昌、都匀和浏阳等六个城市的项目签约，这也意味着在接近两年的时间里，希尔顿欢朋在中国已经实现60多家酒店项目的签约。

投资品鉴会上，率先登场的是希尔顿欢朋（中国）的开发团队成员，凭借专业的知识和高效的沟通，他们帮助优质投资者了解品牌、成为希尔顿欢朋优秀的合作伙伴，实现双方的互利共赢。

随后，希尔顿欢朋（中国）投资发展副总裁陈宝柱先生对中端酒店发展市场现状及未来趋势进行了深入浅出的剖析，并指出了在此发展环境下投资希尔顿欢朋的优势与发展前景，“我们充分重视广大投资人的利益，通过精准的投资回报模式，我们会最大限度地保证投资人的利益，创造超越期待的价值！”

紧接着，希尔顿欢朋别出心裁的设计理念由希尔顿欢朋（中国）设计与项目总监岑柏荣先生进行了分享。无论是集各种功能区于一体的HUB式大堂，还是功能实用性与设计美观性兼具的客房，每一处设计都透露出对客人入住体验的洞察和重视。各地希尔顿欢朋酒店的设计有着一致的多彩缤纷和现代时尚，同时又因地制宜地结合了当地文化的特色元素，让客人无论去到哪个城市的希尔顿欢朋酒店都既有熟悉感又不乏惊喜。

而说到希尔顿欢朋的产品标准和核心价值观，希尔顿欢朋（中国）产品及运营总监朱炜坚先生则进行了深入的分析和介绍。在产品选择上，希尔顿欢朋除了对产品的功能和品质有着极高的要求，也十分关注客人使用的舒适性和便利性。而在服务执行上，每一家酒店都致力于传承希尔顿欢朋全球标准始终如一的高品质服务，秉承“友善、可靠、关怀、周全”的服务文化，为每一位客人都打造超出预期的“欢朋体验”。

嘉宾分享结束后，此次投资品鉴会迎来了重要的签约仪式。来自北京、西安、郑州、南昌、都匀和浏阳的投资人及投资人代表与希尔顿欢朋（中国）投资发展副总裁陈宝柱先生完成了现场签约，并由铂涛集团希尔顿欢朋（中国）总裁王伟女士亲自送上了极具岭南特色的剪纸纪念品，随着这些项目的签约，希尔顿欢朋在热门旅游城市和省会城市的发展更进一步，也象征着希尔顿欢朋在中国的项目签约总数再次扩大，在接近两年的时间里，完成了60多家酒店项目的签约。



投资品鉴会现场签约仪式

此次活动同时还得到了雅兰、科勒、欧林、上海行悦、康乃馨、万润电子、驿之家等企业的赞助与支持，精彩的有奖问答环节再次点燃现场的气氛，一众幸运观众收获了希尔顿欢朋酒店免费房券等丰厚礼品。

希尔顿欢朋在成都的第二家酒店成都沙湾希尔顿欢朋酒店也将在11月迎来开业，象征着希尔顿欢朋在西南地区再下一城。接力成都沙湾店，华东地区的首家店合肥高新区希尔顿欢朋酒店也即将开门纳客，而截至2016年底，全国已开业希尔顿欢朋酒店将达到10余家。