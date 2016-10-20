美国安利公司未来3年将为全球50万儿童提供营养改善

美国2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016年10月16日是第36个世界粮食日，美国安利公司宣布，在未来三年内，安利致力于改善3-5岁儿童营养状况的“为5加油”项目将在全球投入更多资金，加强与多国政府及公益机构的合作，通过扩大分发儿童营养包或咀嚼片的地点和数量，希望到2019年底，也就是安利公司成立60周年之际，为全球超过50万的营养不良儿童提供精准帮扶，改善他们因营养不良导致的健康发育问题。

5岁之前，是孩子一生成长的关键期。中国营养学会理事长杨月欣介绍：“一个孩子在两岁半的时候，就完成了大脑细胞数量的发育，到4岁完成智力发育的50%，到了6岁，大脑细胞体积发育全部完成。在这个时期，如果营养供给不完全，将对他的智力、体力都造成不可逆的负面影响。”每年，全球有310万儿童死于营养不良，有1.6亿5岁以下儿童面临因营养不良带来的生长迟缓问题。从全球角度看，世界上几乎每个国家，都面临着不同形式及程度的营养不良问题。不同类型营养不良的重叠与越来越多的超重肥胖并存，被称为营养不良的双重负担。这种状况给全球各国带来了巨大的健康、社会和经济挑战。

安利在全球长期致力于关爱儿童成长，从2009年开始，美国安利公司运用自身在营养领域的专业优势，在全球发起了针对5岁以下贫困儿童的营养改善计划“为5加油”，通过免费分发营养包或咀嚼片，对营养不良的儿童进行营养干预。截至2016年10月，该项目已在中国、赞比亚、墨西哥等15个国家开展，为超过3万名儿童提供了500多万份营养包及咀嚼片。评估结果显示，经过6个月的营养干预，就可以为孩子们的健康状况带来显著改善：儿童贫血改善率大于85%，儿童生长迟缓率降低20%，儿童行为能力显著提高，变得更为活跃，乐于与人交谈，学习兴趣增强。

在中国，有近1000万5岁以下儿童面临营养不良、生长迟缓的困境。“为5加油”项目于2015年在华试点启动，由安利公益基金会、中国发展研究基金会、中国儿童少年基金会等机构联合开展，针对中国贫困地区3-5岁儿童免费发放儿童营养咀嚼片，并开展营养健康教育，帮助贫困儿童健康成长。该项目与中国营养学会合作开发的“多益点”儿童营养咀嚼片，是国内第一款基于新国标、获得QS认证的公益营养品，根据中国学前儿童的体质需求开发设计，含有铁、钙、锌、维生素A等17种营养素，为孩子在成长期提供关键的营养支持。2016年，该项目已在贵州、青海、甘肃、山西、湖南5省集中连片贫困地区的500多所幼儿园开展，惠及约1万名3-5岁儿童。未来三年，该项目还将扩展到更多省区。