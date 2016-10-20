从果加互联网智能锁看行业转型：连接而非开启

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 在5000多年的漫长岁月中，随着人类文明的不断发展，锁的演变形式从木锁到智能锁到互联网智能锁，锁的用途在不断扩大。作为开创互联网智能锁新品类的智能品牌果加开始思索：除了用以锁门防盗保护财产，锁还可以做什么？答案是：连接。果加互联网智能锁品牌创始人段方华女士认为：互联网智能锁在产品逻辑上、战略意义上都是互联网的连接属性优于锁的物理属性。连接而非开启，才是互联网智能锁的未来。

移动互联网的普及、人们自我意识觉醒，助力了互联网智能锁深刻改变人们生活、出行场景。作为开门的“锁”只是底层硬件、物理载体，从长远看来本质却是互联网。互联网智能锁满足了消费者与家时刻连接的需求，对行业而言，互联网智能锁走进千家万户形成规模效应，入户家庭成为粘性极高的重度用户，将呈现崭新的商业模式。

软硬兼施，打造家庭物联网超级入口

很多传统智能锁的研究主要放在锁具的打开方式如何更安全、便捷上，以人体的指纹、虹膜、刷脸、触控等生物识别方式开门，赢利点还是卖硬件；而果加互联网智能锁汲取了传统智能锁的优势，让锁内置有蓝牙、WiFi，打造出硬件（锁）与软件（APP）二合一的产品，用手机 APP 进行管理即可。互联网智能锁在保证硬件安全的基础上，更偏重软件，具有远程化管理、状态实时查询、暴力开门撬锁示警、自带锂电池可充电等功能，在引入深度学习、机器算法等人工智能（AI）技术后成长为真正意义的“智能“锁，通过布局家庭多元化场景而成为家庭物联网的超级入口。

从硬件到大数据，未来属于连接而非开启

传统制锁业经历了木锁、机械锁、电子锁的产品升级，果加互联网智能锁产品的演进，为制锁业指明了互联网时代转型趋势。

1.0版互联网智能锁阶段，以果加互联网智能锁 WIFI 版、果加互联网智能锁蓝牙版为代表。连接家人或居住者，用户在手机 APP 端可以随时查询门锁状态，能够为亲友、保姆、租客等远程分配临时密码并及时删除权限，并在 APP 上可查询开门、关门、反锁等实时情况及历史记录。

2.0版互联网智能锁阶段，以果加互联网智能锁 F1 为代表。互联网智能锁开始具备“自主学习”能力，依据居住者出入的大数据，发出相应的指令，比如老人在家超12小时未出门，自动给儿女手机 APP 发送警报，定时温馨提示是否出门散步等，智能锁与智能算法结合之后变得更“聪明”，更通人性。

3.0版互联网智能锁阶段，随着安装基数达到临界点后形成网络效益，互联网智能锁 APP 可以成为家庭甚至家族间的沟通工具；“互联网智能锁+APP” 会成为其他智能家居产品的触控中心，对接越来越多社区 O2O 及到家服务，比如早上上班时饿了么的早餐自动送到手上，逐渐形成开放的家庭生活服务的生态圈。

目前，作为国内起步较早专注于互联网智能锁的科技型公司，果加首家实现互联网智能锁量产，凭借产品的高科技与适用性，广泛用于集中/分散类公寓运营商、长/短租房东、房屋租售平台商、酒店以及房地产、家庭用户，与携程、绿地、万科、途家等达成战略合作，商用市场产品占有率遥遥领先。果加今年切入家用市场，开创京东自营互联网智能锁品类，实现首次众筹实销545万的成绩。果加也在通过自身的不断创新，推动传统制锁业互联网转型，加速推进商旅住宿及智能家居的发展与变革。

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