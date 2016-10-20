平安健康险联合南医大深圳医院开启公立医院管理式医疗新模式

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月19日，平安健康保险股份有限公司（下称：“平安健康险”）与南方医科大学深圳医院签署战略协议。通过此次合作，平安健康险将与南方医科大学深圳医院为参保人提供医疗服务、专家服务、健康管理服务、增值服务等四项核心服务。此外，双方本次合作实现了支付、服务、风险控制三大模式创新。

三大模式创新 四项核心服务

通过提供四项核心服务，保户的“一站式”就医需求将得到更好地实现：其中医疗服务，将为参保人提供因意外、疾病、生育等特色医疗服务；专家服务将发挥南方医科大学深圳医院的专家资源，为参保人提供诊疗意见、专家顾问咨询、远程诊疗等；健康管理服务将提供体检、免疫、康复、健康档案等管理和服务；增值服务将提供平安 VIP 客户的绿色通道、专家预约、手术安排等。

而在三大模式创新方面，支付领域，双方将针对不同类型的医疗费用尝试不同的结算模式，如按人头包干、按病种付费的模式，共同控制医疗支出；服务领域，双方将实现系统实时对接，实现医疗费用的实时结算、并实现线上挂号预约、线上问诊、健康管理、康复护理；风险控制领域，双方在合法合规的前提下，共同推进数据分析，提升运营与服务效率的同时，共同探索建立先进的医疗风险管控体系。

平安健康险董事长兼 CEO 杨铮表示，“南方医科大学深圳医院是深圳医改新标杆，是深圳区域性医疗中心、现代医院管理制度和创新医疗服务模式的样板。本次双方的三大创新合作方式将有助提高社会医疗资源使用效率，提高参保人服务体验，提高保险人的风险识别和控制能力。这是构建管理式医疗新模式的一次尝试。”

南方医科大学深圳医院是深圳市医疗卫生三名工程首个落地的名院项目，开业不到一年已取得了不俗的成绩。南方医科大学深圳医院院长廖四照表示，此次双方战略合作，是医院践行医改的大胆尝试，探索推进健康中国、健康深圳的新模式。

“商业健康保险是基本医疗保险的重要补充，为市民健康提供有力保障。医院贯彻‘以患者为中心’的服务理念，不断创新医疗服务，提升就医体验。平安健康险是业内少有的拥有健康险牌照的专业健康险公司，通过与其合作，能够创新付费模式，为患者提供更多元的选择，更便捷的支付渠道，无需垫付现金，实现一卡支付。”廖四照院长进一步表示，此次合作能降低医院的管理成本，强化医疗质量管控，缓解医患纠纷，还能解决参保人诉求，提升医疗保障，提升服务体验。

深圳市医管中心党委书记张丹亦指出，南方医科大学深圳医院与平安健康保险股份有限公司强强联合，拥有广阔的前景，标志着深圳市公立医院开启管理式医疗新模式。这种新模式的探索，是践行健康中国、健康深圳的重要举措，对提升医疗服务水平、保障人民健康福祉具有示范性作用。商业险作为城镇职工基本医疗保险的重要补充，是医改的重要内容，公立医院与商业保险联合打造管理式医疗新模式，是对医改的重要探索与实践，是提高医院管理水平的大胆尝试，在医改探索之路上，在健康中国战略中，都具有标志性的意义。希望双方能在合作中大胆探索，不断完善，锐意进取，走出一条公立医院与商业健康保险结合的医改新路子。

控费提质 管理式医疗大布局

数据显示，我国医疗费用支出增长迅猛，5年平均增长率超过20%，控制医疗费用过快增长十分紧迫。为此，2015年10月，卫计委等5部门联合发文《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》。

近年来，通过引入商业保险机制，抑制医疗费用过快增长，成为国际上医疗保障体系的改革方向。这种保险机构直接参与医疗服务体系管理的模式，被称为管理式医疗。推行管理式医疗有助克服医患关系中的市场失灵，解决医疗费用和质量问题。

管理式医疗是大势所趋，2016年，平安健康险在业内率先提出“成为中国最大的管理式医疗保险公司”的战略布局。今年9月，平安健康险推出国内首款管理式医疗产品，标志管理式医疗战略正式落地，此次与南方医科大学深圳医院全面合作，则开启了国内首家大型专业健康险公司与公立医院管理式医疗合作的新局面。

对于未来管理式医疗的实施路径，杨铮再次强调，“在产品端，要提供简单、智能、友好的健康险产品，在深入洞察客户需求的基础上，实现产品形态简单化、产品服务化；医疗网络端，我们要建立多层次、广覆盖、O2O 的医疗网络，与医院在服务的深度与广度、支付模式方面创新合作，打造平安健康险‘优选医疗网络’，强强联合，成为大家身边的健康管家。”