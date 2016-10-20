艺龙创新推“转让卖钱” 打造酒店OTA二手市场

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 随着互联网的深入发展，在线预订酒店早已成为当前订酒店主流的方式。随之而来用户需求也不断衍生，为统一化用户需求，当前通过OTA预订酒店主要分为酒店前台现付产品和预付产品两种形式。相较于酒店前台现付，网上预付产品有价格便宜，优先有房等优势。但用户偶有出现行程临时改变，不能去住也无法退款的窘境。针对用户这一痛点，艺龙旅行网推出酒店预付产品“转让卖钱”功能，相当于酒店领域的“夕拾市场”，以此给用户降低损失，提供最大的方便。同时，目前艺龙是国内OTA行业首家推出这一功能的企业。

转让卖钱 突破预付产品使用瓶颈

预付产品原本是OTA推行的一种预订形式，通常比前台现付方式的价格平均便宜25%，同时又保证了在酒店预留房间紧张的情况下也不至产生订单取消的用户需求。相较于前台现付产品，预付产品是对用户与酒店商户双方提供更优保障的线上交易模式。因此吸引了不少用户使用。艺龙数据显示，在所有酒店产品订单中，预付产品订单占比已超过60%。

然而，由于预付订单的特殊性，从其诞生之初就设定有 “不可取消”的规则。如果因为行程有变不能按时入住，预付房款依然会被扣掉。这也是预付房让用户又爱又恨的原因。而如何最大化满足用户消费需求的同时又能保证平台、用户和商家的三方利益共赢，成为一直以用户体验为本的艺龙潜心研究的方向。“转让卖钱”的出现正是从用户痛点出发解决了长期以来OTA遗留的这一大难题。

“艺龙从未改变对用户体验方面的关注与优化，始终坚持‘三心’的服务标准，为此我们已经做了很多新的尝试。其中包括对电子发票的开发、VR技术的引入以及刚刚推出的‘转让卖钱’功能，希望通过我们的每一次努力都能让用户的生活变的更便捷更智能。只要对用户有益，我们愿意去做第一个吃螃蟹的人，也期待能够在OTA市场中脱颖而出，成为大家出行必备的住宿预订平台”艺龙CEO江浩说。

二次转让 买家卖家互有利益

虽然预付产品最基本的特性是不能取消，但如果能把它转让给需要的用户却可以在某种程度解决这一问题。根据这一思路艺龙推出了“转让卖钱”功能。当然，这一功能使用起来也非常方便。根据“转让卖钱”的规则，符合转让条件的预付产品，通过订单详情页面的“转让卖钱”，填写转让价，即有机会转出购买的预付产品。之后，用户只需等待相同日期入住该酒店的客人预订即可。

实际上，这样的功能不仅解决了购买者的痛点，同时也给其他用户提供了更多优惠的产品。根据目前系统设定的规则，转让价越低，二次转让的成功率就越高。艺龙也据此设置了“低价转”酒店的活动标签，用户在艺龙旅行APP预订时可选择贴有“低价转”标签的产品进行预订，方便实惠，利人利己。同时，通过酒店列表页的“只看优惠”-“低价转”列表也可快速筛选出低价转让的酒店。

目前，艺龙预付酒店二次转让的功能已经上线。数据显示，在不到一个月的时间里，就已经产生了2000多单转让交易。有业内人士分析指出，买家、卖家，都可在这一功能中享受福利。更值得注意的是，这一功能回避预付酒店的不可取消风险后，将更有助于预付模式的推广。 “不论是对用户、酒店还是平台，都是一个互利的方案，属于解决用户痛点的产品创新。”

艺龙作为专注于住宿预订领域的OTA，目前可提供全球200多个国家和地区、超过75万余家的酒店在线预订。在这一庞大数据的背后，将用户体验作到极致一直是艺龙追求的目标。作为国内OTA行业老兵，如何给用户提供更便捷的预订服务、优化用户体验流程的点点滴滴一直是艺龙追求且不断敲磨的目标。此番上线的“转让卖钱”功能是继艺龙推出电子发票、VR视频订房等服务之后的再一次创新。帮助消费者在出行前“选的省心、订的放心”，同时也让消费者“转的舒心”。