第三届保险国际论坛举行安心保险总裁钟诚：简单才是出路

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月12日至14日，第三届保险国际论坛在京召开。安心保险总裁钟诚出席“国际互联网保险发展与新科技应用”分论坛并发表主旨演讲，阐明对互联网保险初步探索与实践的看法。



第三届保险国际论坛在京召开

本届保险国际论坛由北京保险研究院主办，力图成为中国保险业与国际保险业最重要、最权威的交流合作平台。本次论坛的主题为“新常态下，保险与经济社会发展”，主办方邀请了保监会、中保协、国内外知名保险公司以及各类媒体参会。



安心保险总裁钟诚主题演讲

目前，我国互联网保险发展呈现出百花齐放、百家争鸣的良好态势。2015年，我国互联网保费规模达到2234亿元，占总保费比例接近10%。截止2016年3月，中国互联网保民超过3.3亿人。

市场需求给予互联网保险光明的发展前景，安心总裁钟诚认为安心保险作为专业的互联网保险公司要由内而外融入互联网创新思维，进而为消费者提供更好的服务体验。具体而言，首先要应用新技术和互联网特性实现从定价到理赔的全流程变革，为消费者提供简单化、便捷性与个性化的全方位服务体验。

其次，互联网保险不能放弃线下能力建设，要注重线上线下结合，实现o2o的循环。据了解，安心保险主要通过线下服务中心的构建，来保证线下第三方服务供应商的服务标准以及持续性，为消费者提供优质服务体验。



安心保险总裁钟诚主题演讲

传统保险业发展至今，销售误导、理赔服务差的两大顽疾影响了行业形象。安心总裁钟诚认为，互联网保险可通过简单化策略来改变现状。安心保险正是从“看不懂”和“难赔付”两大痛点切入，着力于将保险条款通俗化、理赔简单化，开发老百姓看得明白、买得方便、赔得快捷的保险产品。

这得益于安心简单的保险背后的新技术支撑。据钟诚介绍，安心保险充分利用移动互联技术，在手机端实现从承保、查勘定损到理赔等的全线上操作；并将大数据、云计算等新技术用于风险识别和管控；核心系统建在云端确保核心业务基础的稳定和拓展性；融合人工智能技术搭建风险自主甄别系统，大大缩短消费者的理赔周期。

目前，保险业的互联网化已成为不可逆转的趋势，传统保险公司也在积极转型，专业的互联网保险公司将在新技术推动行业变革的进程中探路先行，利用新技术在保险产品设计、营销、理赔及服务等诸多环节不断创新。

本届保险国际论坛将互联网保险的发展与新技术应用作为重要论题之一，众多积极发展互联网保险业务的公司参会讨论，均表达了对互联网保险业远大前景的憧憬与期待。钟诚总裁表示，安心保险将在对技术创新与极致简单的追求中不断奋进，为保险业走出一条变革之路。