携手改变乐享TV的方式 浪潮精彩亮相ICTC2016

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月19日，广电领域最具影响力的技术交流活动代表 -- 第二十四届国际媒体融合技术研讨会（ICTC2016）在杭州正式拉开帷幕。作为领先的云计算、大数据服务商，以及智慧广电、智慧家庭的积极推动者，浪潮集团以“改变乐享TV的方式”为主题亮相本届ICTC，并致力于打造以网关+云平台业务为核心的智慧家庭新生态。

当前，以云计算、大数据、物联网和移动互联技术引发的智慧广电浪潮，深刻改变着人们的生产生活方式。互联网与广播影视领域的深度融合，促使广电专网向互联互通的IT全媒体平台架构逐步转变。因此，基于智慧广电和智慧家庭发展业务的多样性，快速布局客厅战略入口，成为行业的普遍共识。同时自然也成为运营商提升用户体验，增加用户服务粘性的主要途径。

面对行业快速增长的发展需求，浪潮紧密围绕“智慧、共享、融合、生态”的核心展示理念，集中呈现了智能媒体网关、全媒体云平台、IEOS中间件、移动APP等广电行业全线产品与解决方案。在打造完整智慧家庭云生态的过程中，满足用户的家庭信息收视方式从客厅模式向个性化服务模式进行转变，从而为用户提供丰富的、引人入胜的电视娱乐体验。

在智能终端层面，浪潮重点推出了新一代家庭智能媒体中心 -- UHD媒体网关产品，使有线电视在开展4K 超高清视频服务的同时，同步提供高速宽带互联网和家庭全终端互联的所有功能，包括数据交互、智能路由、网络接入、视频分享和个性化电视服务等。并展示了全新用户体验界面和全新多视频预览，在用户操作体验、智能化交互等方面不断进行创新完善。

而在视频业务共享与融合化的趋势推动下，搭配智能媒体网关新品，浪潮创新打造的You Look APP和IEOS中间件，则提供了从网关、机顶盒终端到移动端的完整软件解决方案。凭借高性能用户体验和开放的应用生态，浪潮You Look APP和IEOS中间件通过融合智能路由、媒体分享、智能搜索、多终端访问和路径支持等创新业务，从而为用户提供崭新的跨平台、跨屏幕服务体验，并具有完整的高级安全功能和家庭网关媒体路由特性。

在关键的平台架构方面，依托自身在云计算和大数据领域的优势，浪潮全媒体云平台则专注于提供简约、紧密整合并最优化视频分发、存储和处理的云计算平台，实现因用户看电视方式的转变而改变，在任何服务、任何终端、任何时间、任何地点。通过基于统一视频门户体验、TV大数据商业智能决策服务在内的全终端、全内容的覆盖，实现更精准、定向的内容与推送服务，以及基于流化云平台的标准化流程的全网业务快速部署，让全网用户充分体验到Cloud云服务带来的无限便利。

如今广电作为一个城市、一个家庭中必不可少的网络承载介质，其数字化、网络化、智能化的创新发展成果，正在快速推进社会化的文明进程。展望未来，围绕如何迎接广电传媒的新时代，真正迈入家庭信息化社会等议题，需要以浪潮为代表的综合服务商，充分发挥云计算、大数据进入家庭入口的重任，构建更为强势的智慧家庭生态，为未来更易用、更高效、更智能的家用信息服务提供有力支撑，从而加速实现广电从传统媒体向全媒体的战略转型。