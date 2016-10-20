普宙BYRD PREMIUM发售 开放平台将开辟无人机市场新未来

深圳2016年10月20日电 /美通社/ -- 作为曾经被美国最著名科技媒体TechCrunch报道过的无人机品牌，普宙早已成为全球无人机市场上一颗为人瞩目的新星。普宙已于10月19日在天猫平台正式开放预售新款无人机产品 BYRD PREMIUM，并于一周内发货。此次发售的 BYRD PREMIUM 挂载 4K 分辨率相机，自身开放平台可承载市面流行的各类型相机，因全新的设计理念和强大的性能配置，为广大无人机爱好者所关注。

开放平台 做准专业消费级无人机

普宙此次发布的 BYRD PREMIUM 自带 4K 分辨率相机，作为无人机界的香饽饽，4K 分辨率相机自面世就受到了无人机厂商和消费者的热烈追捧，其专业级的摄影基准和高分辨率为摄影爱好者提供了更成熟的无人机摄影方案。

不仅如此，普宙 BYRD PREMIUM 最为人所瞩目的还有其强大的开放式全适配化挂载平台设计 -- 快速拆装云台使普宙 BYRD PREMIUM 成为一个统一的飞行平台。这样的统一飞行平台设计，可兼容1080P相机、4K 相机、GoPro 相机、红外相机、SONY 微单相机及部分单反相机等等消费类摄影器材，从容搭配微单、部分单反等专业级别摄影设备，将更加适配用户需求，做到因用户而异。同时其独有的双控遥控器和多屏分享设计，使得无人机的用途不仅停留在航拍，更成为一种全新的互动方式。

动力升级 普宙无人机“为人而造”

因无人机体积限制，电机动力较弱，无法携带重量要求高的物品，针对现有无人机的载荷问题，普宙提供了标准化的解决范本：BYRD PREMIUM 展开后机身大，因此实现电机外径42.3mm，为普通无人机的两倍，功率280w。而外径越大，扭力越大，电机爆发力越强，让 BYRD PREMIUM 最大起飞重量增至3.8kg，同时提高油门响应速度与抗风性，达到起飞抗风4级、飞行抗风5级，灵活适应不同环境。



无人机使用场景

此外，续航时间也是普宙无人机的另一大优势。由于出口规定限制，无人机续航时间不得超过30分钟。普宙基于强劲的动力和电池技术，续航时间达到大部分无人机厂商都无法实现的29分钟，并且当电量只有30%时，普宙无人机会自动报警；电量剩余10至20%时，会强制执行返航，以降低无人机丢失的可能，这一点充分考虑到了用户的使用场景。

外观升级将空间留给生活

基于工业设计师、结构工程师和材料工程师所提出的9大可能影响因素的考量，普宙严格对比了7种型号的 PC 材料，通过严格的测试，最终选出最适合的材质，打造了这款 BYRD PREMIUM 新型无人机。

作为全球首位提出折叠无人机的厂商，普宙认为，做小并不是无人机携带难题的最终解决之道。普宙无人机的折叠功能，是经过对使用者运用场景的仔细洞察而设计的，在真正意义上实现了便捷。其中4个机臂、8片螺旋桨和2个脚架皆可折叠，折叠后平面面积仅有 iPad 大小，厚度也仅有10厘米，让用户在户外使用时告别笨重的机箱，减轻出行携带的负担，将便捷留给生活，让生活拥有更多自主空间。



普宙无人机BYRD PREMIUM发售

普宙新品无人机 BYRD PREMIUM 不仅完善了普宙无人机目前的产品线，于市场而言也是一次颇具开创性的尝试。随着消费者对无人机摄影要求的提高，无人机挂载云台已成为各大厂商抢滩市场的重头戏，松下、大疆等多个大厂商先后试水 4K 分辨率相机，这已是无人机运用上的主流趋势。4K 技术也有望在未来继续拓展至 VR 领域，从而展现无人机领域无限可能。可以说普宙 BYRD PREMIUM 是一款兼具技术性和市场前瞻性的新产品，值得市场期待。

具体产品细节，可前往普宙产品官网 http://www.prodrone-tech.com/#/default 查看。