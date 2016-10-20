兴业银行牵手佳明推出第二代可穿戴智能支付产品

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016上海国际马拉松开跑在即，兴业银行推出的第二代可穿戴智能支付产品 -- 国内首款高端移动支付运动手表吸引了跑者们的眼球。这是兴业银行继推出“兴动力”移动支付手环之后，牵手全球一线GPS厂商、可穿戴设备制造商Garmin（佳明）联合打造的多功能运动手表，具有路线追踪、健康扫描、移动支付等功能，将便捷支付进一步融入百姓日常生活场景，更为爱好运动人士带来畅快淋漓的支付体验。



兴业银行牵手佳明推出第二代可穿戴智能支付产品 -- Forerunner 235兴业移动支付版

作为兴业银行“第二代可穿戴智能支付产品”，这款运动手表在 Garmin Forerunner235 系列产品基础上，加载了金融支付功能，只要将手表屏幕贴近具有银联闪付标识的机具（如POS机、自动售货机、ATM等）感应区即可完成支付交易。并且该款腕表采用了 Garmin 自主研发的全球领先的光学心率技术，在读取佩戴者行进速度与稳定性方面更胜一筹，还加载了智能通知应用，方便佩戴者在运动过程接收来电、短信提醒以及微博、微信等手机信息。

如果说这款腕表具备的记录运动数据的功能（譬如每天行走的步数、距离和卡路里消耗等）以及“寻找手机”、“Live Track”、“Connect IQ”等有趣应用，是对跑步爱好者贴心的关怀，那么支持随时随地快捷交易，则是对运动爱好者最实用的设计，成为运动人士青睐的时尚装备。

兴业银行在推出二代产品之前面向不同省份、不同年龄段、不同性别的消费者进行了广泛、深入的需求调研。调研数据显示，“可穿戴设备”正成为越来越多运动人士的“标配”装备，“心率计量、手机APP适配、GPS功能、移动支付”成为他们“最关心”的因素，且2/3以上受访者对 Garmin 品牌运动手表表示出期待。

兴业银行与 Garmin 合作，找到了“第二代可穿戴智能支付产品”栖身的硬件平台，并遵循“兼具时尚外观与实用功能”的原则，经过反复试验，成功地在 Forerunner235 系列运动手表中植入支付芯片，实现了移动支付的又一次升级。

即日起符合条件的客户通过“兴业银行信用卡”官方微信报名参加“腕上装备英雄招募计划”活动，就有机会获得这款运动腕表。在10月27日举行的上海（国际）赛事文化和体育用品博览会暨上海马拉松装备领取现场，跑友们还可至兴业银行展台亲身体验这款移动支付运动手表，成功申办该行信用卡的客户，有机会免费获得该款运动腕表或可享受到特价预购优惠。