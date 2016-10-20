众投天地：解决酒店加盟商资金需求的“阿拉神灯”

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 2016年10月，众投天地注册会员数突破百万，其中实名认证的合格投资人达40万，越来越多合格投资人及专业投资机构的认可，使平台进入发展的快车道。

近年来，在国家“双创”以及“互联网+”战略驱动下，互联网众筹迎来了跨越式的发展。股权众筹作为为个人创业者以及中小微企业服务的新型互联网金融模式，不仅响应了“大众创业，万众创新”的国家方针，有效地缓解了创新创业型企业的资金问题，同时也满足了社会大众的消费需求与投资需求，得到了越来越多人的关注以及认可。

然而，由于行业门槛较低，相关政策亟待完善。目前国内股权众筹平台也是好坏不一，不少中小微企业由于选择了不靠谱的众筹平台，资金周转等问题迟迟得不到解决，错过了许多发展机会。

众投天地是国内最早从事实体店铺股权众筹的平台之一。目前平台累计为232个项目成功融资，融资金额愈4.4亿，平台业务重心转移到酒店项目后，在一年的时间里成功融资酒店项目愈30余个，积累了大量的合格投资人，并与许多专业投资机构建立合作关系，以优质的产品、多元化的选择和专业的服务为中小微企业解决资金需求。

垂直专业，赢得项目方及投资者的信赖

众投天地专精酒店餐饮等消费领域，及北上广深和省会城市的项目，做行业垂直及地区垂直，这样使平台在以下几个方面更具优势：第一，平台更容易积累经验、培养人才，在垂直方向做出口碑，从而获得项目和投资者的广泛信赖；第二，可以减少平台运营成本，提升平台运作的整体效率，使运营管理系统化，为项目方提供更精准的服务；第三，就垂直方向设置专门的产品形态及业务模式，适应不同行业、不同地区专门的融资环境，满足具体的融资需求。

众投天地团队在酒店和餐饮领域的投资及管理方面都有丰富的经验，平台成功为众多知名酒店、餐饮、儿童娱乐等品牌解决了资金需求，形成了良好的合作关系。成立至今零失败项目的记录，也使平台获得了众多有资金实力的合格投资人及专业投资机构的信任。

深耕酒店领域，解决酒店加盟商痛点

众投天地以专业股权类融资为基础，根据酒店行业客户的经营模式和持续稳定的现金流特征，从客户融资需求和特点出发，早在2014年便完成了“专业融资服务 + 酒店投资咨询服务”的业务转型，为客户提供以经营性现金流（酒店房费 / 物业租金 / 其它）作为还款保障的收益权融资服务。随着租金收益权资产被广大投资人认可，酒店、长租公寓、商业及写字楼物业已发展成为众投天地的重点业务板块。

针对酒店加盟商融资难、需要质押不动产等痛点，众投天地基于对企业现金流的把握，而非不动产抵质押，不需要固定资产做抵押；比起其他股权众筹平台的繁琐流程，众投天地高效的资产审核及授信额度评定，让酒店加盟商合作无忧；为解决资金周转效率低的痛点，众投天地定制配置计划，灵活满足了酒店加盟商的需求；众投天地还设置了先息后本等灵活的还款方式，来解决部分酒店加盟商还款压力大的痛点。

产品体验好，融资神速

众投天地一直注重在技术领域的创新，在面对互联网金融呈现的数据层大、服务层快、智能化的理财发展大趋势中，众投天地积极推出了众多安全性高、用户体验好的产品。比如推出了众投宝 APP，方便投资人随时随地投资；第三方支付使用新浪支付，快捷支付额度更高、支持银行卡更多、安全系数更好，且闲置资金可享受类似余额宝的收益，为平台用户带来了更好的用户体验。

众投天地有着专业的运营团队，除了必要的信息由融资方提供，其他的图文、视频包装皆由众投天地团队代劳，审计及尽调报告也由众投天地团队出具。产品包括但不限于精美的图片、文字展示，大方直观的视频，品牌介绍，项目介绍，团队介绍，融资规划，财务现状及尽调报告等。这使得投资人可以在官网或者 APP 迅速了解自己感兴趣的项目，清晰详尽的展示也会加快投资人的投资决策。配合一定的活动，众投天地项目经常出现刚上线就被投资人“秒杀”的情况。

针对资金需求量比较大的项目，众投天地还与专业投资机构合作，由专业投资机构对项目进行认购，确保资金及时给到项目方。

不仅仅是筹资，更是筹智、筹人

众投天地不仅仅为有资金需求的企业筹集资金，同时，它还可以为企业带来精准的目标客户群，提高营销转化率，增加品牌的影响力。

由于股权众筹的投资门槛较低，在其他平台可能导致投资人多而不精，钱虽融到，鱼龙混杂的股东却可能对项目造成伤害。而众投天地拥有自己的投资人筛选机制，如果项目是在天津，众投天地会优先通知天津的优质投资人认购。而且成为众投天地的投资人，还要满足众投天地对投资人的期待 -- 风险意识强、资金实力强、对项目认可程度强。众投天地坚信，一个优秀的股东带给实体店铺的不止是钱，更是口碑与传播的大幅提升。因此，众投天地平台投资人相对其他股权众筹平台的投资人素质要更高一些。

在众投天地这种“实体店+互联网众筹”的模式下，企业与客户建立起有效链接，能够有效撮合消费者与品牌的情感沟通。众投天地一方面帮助实体店打造新的消费场景、改善消费服务体验，提高品牌影响力和实现精准营销，同时也进一步提升了消费者的参与感和认同感，增强其消费投资热情。

多元灵活的融资模式，服务不同阶段的企业

众投天地的融资模式灵活多样，为中小微企业提供更个性化的融资服务。

对于单个项目规模较小、经营良好、现金流充沛，但发展时间相对较短、管理规范成熟度偏早期的企业，可以用债权/股权众筹的模式进行融资，以获得相对灵活、成本较低、周期适中的融资服务；

对于资产规模中等、经营状况良好、现金流充沛的企业，可以采用基金直投模式的金融产品，以获得资金规模适中、成本较低、配资相对灵活的融资服务；

对于资产规模较大、现金流充沛、主体征信符合一定评级标准以及满足相应市场监督要求的经营性企业，可以采用资产证券化产品，以获得规模较大、成本极低、周期较长的融资服务。

众投天地践行着“金融为实体经济服务”的原则，为初创公司解决融资难问题，以互联网金融的新形式，始终连接着线下的初创企业，为初创企业提供创业服务，解决融资难难题，并为企业带来专业的、个性化的融资服务。像阿拉神灯一样，不仅可以满足中小微企业的融资需求，在筹资的同时，更为企业筹智、筹人，为企业扩大品牌影响力，是中小微企业首选的股权融资平台。