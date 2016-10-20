艾瑞和易观发布Q2第三方支付报告 互联网支付增幅持续

上海2016年10月20日电 /美通社/ -- 艾瑞和易观国庆节后分别发布2016Q2中国第三方互联网支付市场报告，数据显示，交易规模结构中，基金占比19.8%，网络购物占比13.4%，航空客票占比6.6%，电商B2B占比4.1%，电信缴费占比3.0%，网络游戏占比1.3%，其他（包括互联网理财和其他新行业）占比51.9%。整体交易规模结构中，传统行业的占比正在下降。

一方面，传统行业的支付重心已由PC端转移到移动端。航旅、电商等交易频率较多的行业尤为明显。另一方面，以互联网理财为主的新行业正处于成长阶段，季度交易规模增幅较大，且多以互联网支付方式为主，该季度占比已超过半数，成为互联网支付增幅的主要动力。

Q2季度互联网支付增幅持续

易观数据：2016年Q2中国第三方支付互联网支付市场交易规模呈现季度性增长，规模达46,500亿元，环比增加6.5%。互联网支付行业格局保持稳定。2016年第二季度，摆脱春节的影响，中国第三方支付移动支付市场增速回暖，交易规模达75,037亿元，环比增长25.68%。

易观分析认为：《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》出台，使P2P的投资人和借款人在第三方支付开立账户变得不合规，第三方支付从账户托管中收费也将受到影响；银行成为P2P资金托管的唯一主体，将导致主营P2P托管的第三方支付公司业务被进一步限定在提供支付结算通道以及网关接口技术支持等范围。

主流第三方支付和银行自建的收单机构，9月6日后费率调整幅度不一，除银联商务费率定为0.6%之外，其余各家从0.45%到0.5%不等，扣除0.35%的发卡行服务费和0.0325%的清算机构网络服务费，实际剩余0.07%-0.12%之间，如果和费改之前餐饮、娱类商户固定费率0.22%对比，最大降幅超66%。

P2P网贷、航旅、电商、数字娱乐四个行业对支付行为需求量级较高，均包含大量高频次的支付场景，对支付企业来说属于兵家必争之地。艾瑞2016Q2第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝占比42.8%，财付通占比20.0%，银商占比10.9%，快钱占比 7.0%，中金支付占比5.2%，汇付天下占比5.0%，易宝支付占比3.7%，京东支付占比2.3%，易付宝占比1.4%，宝付占比1.4%。宝付在艾瑞、易观两份报告中，市场份额均有上升。

中小企业争夺互联网理财市场

2016Q1中国第三方移动支付市场交易规模结构中，个人应用占比64.2%，移动金融占比20.8%，移动消费占比11.8%，其他占比3.3%。艾瑞咨询认为：受微信提现收取手续费的影响，用户在进行转账或消费等行为时会出现“击鼓传花”的心理效应。

受此影响，涉及虚拟支付交易的整体交易频率及交易规模会呈上升趋势。此外，第三方移动市场的用户渗透率依然处于快速上升区间。受这两点因素的综合影响，个人应用在第三方移动支付中的交易规模占比继续呈上升趋势，并带动了第三方移动支付总交易规模的快速上升。

艾瑞咨询认为：Q2季度互联网支付企业份额分布较稳定，整体变化不大。但移动支付的冲击力度继续体现在互联网支付上，支付宝受影响最大，其份额较上个季度有所下降，主要原因在于网络购物进一步向移动支付转移。与支付宝不同，京东支付依靠网络购物，本季度的份额达到2.3%。618购物节提高了京东商城的整体交易规模。其次，京东商城开始主推自家的线上支付产品，逐渐把对外的支付渠道收回。此外，中金支付、汇付、宝付等平台则继续深耕P2P和互联网理财，其中宝付2015年平台年交易金额近1500亿元，加快布局抢夺P2P市场，16年Q2交易额同比增长225%（易观数据），整体份额较上个季度有明显提升，占有市场份额1.4%，是行业增幅最大的企业之一。