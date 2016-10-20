《女装日报》在北京隆重推出全球时尚论坛

行业领军人物齐聚论坛

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 全球领先的时尚、零售和美容行业资讯平台《女装日报》（Women’s Wear Daily, WWD）今天在北京隆重举办首届全球时尚论坛，论坛获得了北京SKP的大力赞助。全球各大零售和时尚企业的高管纷纷出席，共同探讨将影响并塑造未来时尚界的经济、零售消费和设计等诸多议题。作为全球最富有活力的时尚市场之一，本次论坛在中国（北京）举办再合适不过。



上下蒋琼耳在WWD全球时尚论坛上发表演讲



Tommy Hilfiger在WWD全球时尚论坛上发表演讲

本届论坛围绕几大主题展开，包括时尚经济对新兴市场和人口的影响，如何管理消费者预期，以及品牌如何实现网购时代的消费体验转型等。出席论坛的各界人士还探讨了品牌独有性和折中主义设计等话题，以及如何发现中国等新兴市场的新锐设计师等。

“我非常荣幸能够参加《女装日报》在北京主办的全球时尚论坛并发言，分享我在创立、经营全球性生活方式品牌等方面的经验。” Tommy Hilfiger集团的首席设计师Tommy Hilfiger说道，“Tommy Hilfiger在亚洲保持了强劲的发展势头，享有较高的品牌知名度。我们尤其看重中国这一主要市场，并将继续大量投入，寻找与消费者沟通和互动的新方式。中国市场给Tommy Hilfiger品牌提供了独一无二的发展机会，这让我们感到十分兴奋，也非常期待未来的进一步发展。”

“Jimmy Choo进入中国奢侈品市场的时间相对较晚，但进入以来便取得了十分亮丽的业绩。科技、创新和流行文化将成为推动Jimmy Choo未来在中国市场发展的主要动力。”Jimmy Choo PLC的首席执行官Pierre Denis表示。

“当今的全球时尚和零售业正处在蓬勃发展时期，《女装日报》非常荣幸有机会在北京推出这样的一个时尚论坛。如果说过去的行业变化只是周期性的，那么现在已经逐渐被根本性和结构性的变化所取代。商业沟通的规则正在被改写，市场资讯的重要性更是达到无以复加的程度。” 《女装日报》主编Ed Nardoza说道。

与本届论坛同步召开的还有国际百货店协会年度大会，也于本月在北京举办。

全球时尚论坛每年一届，从明年开始在不同城市轮流举办。Fairchild峰会系列每年主办三十余场活动，旨在将时尚行业巨头聚集到一起，赋予Fairchild Media的内容新的生命和活力，分享行业资讯的同时也为时尚界寻找下一个灵感来源。凭借《女装日报》的知名编辑团队精心打造的内容 ，这些活动也有利于促成行业人士建立联系和达成交易。

欲了解有关Fairchild峰会和《女装日报》全球时尚论坛的更多信息，请前往网站http://summits.wwd.com/