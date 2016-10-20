蚂蜂窝：“低价团”时代告终，旅游行业迎来新一页

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 随着互联网的进一步普及与消费升级的深化，自由行时代的到来或许将宣告低价跟团游时代的结束。依据蚂蜂窝和中国旅游研究院共同发布的《全球自由行报告2015》，中国自由行市场的增速已达到16.7％，这意味着未来更为个性化、深度化的旅游将成为人们出行的主要需求，自由行趋势已然是旅游业内的共识。依附低价团等传统销售模式的大批旅行机构，也将不得不面对生与死的抉择。

“十一”黄金周刚过去不久，低价团乱象仍在持续。2016年10月13日，国家旅游局发布了《关于组织开展整治“不合理低价游”专项行动的通知》，宣布将在全国组织开展为期半年的整治行动，并将加大检查与惩处力度。

这是政策对于旅游行业变革的又一次推动。《旅游法》实施三年以来，在市场与政策双重力量的倒逼之下，旅游行业经历着自身的迭代洗牌。

低价团存活的基础是信息不对称

蚂蜂窝旅游研究中心冯饶表示，不合理低价团早已是旅游行业的痼疾。

10月9日，国家旅游局发布了本年度的“十一假日旅游红黑榜”。黄金周期间，全国共处理旅游投诉359件，其中旅行社和导游领队105件，占比近30%，所列举的五起典型案例中，与低价团相关的就有两起。

低价团乱象似乎陷入了屡禁不止的怪圈。强制消费、行程变更、自费项目，低价团的“惯用伎俩”并没有推陈出新，但每逢假期，“导游要求不购物不许离开”、“游客不消费遭导游嘲讽”等纠纷依旧层出不穷。

业内人士普遍认为，大多消费者出于“怕麻烦”的消费心理，在面对纠纷时往往选择忍气吞声，积极维权的少之又少，更不谈进入法律程序。加上界定、取证、执法存在客观困难，低价团才得以在灰色地带像野草一般生存。

据《法制晚报》统计显示，2013年以来，北京、上海等10省市在长假期间发生且已审结的44起旅游纠纷案中，近六成的起诉原因涉及“低价团”，而当事人年过半百者竟高达58%。

“低价团赖以存活的基础之一，其实是信息不对称。人们选择低价团的主要驱动力是‘低价’，而这是用户无法做出有效消费决策最明显的行为。”冯饶认为，当没有更多的信息帮助人们做出准确判断时，价格就会成为其首要的判断标准。

中老年人处于信息不对称的末端，且维权能力偏弱，加上“贪便宜”等传统消费习惯的影响，更容易成为低价陷阱的受害者。然而，随着年轻一代开始成为消费主力，这样畸形的市场很快就将发生改变。

当移动互联网已经开始打破几乎所有的信息壁垒，低价团的商业逻辑显然与互联网本质背道而驰。“互联网的本质是连接，信息获取成本会随着互联网的深入而越来越低。”冯饶表示，“低价团是落后时代的产物，必将在可预见的未来被时代所淘汰，互联网将是扼杀低价团的最终武器。”

自由行将重建旅游行业秩序

信息不对称与粗放的行业价格战，构成低价团仍然存在的两大核心基础。

江西财经大学生态文明与现代中国研究中心旅游所所长曹国新接受媒体采访时曾表示，“我国的旅游业还未走出粗放型的发展模式，大量旅行社之间的竞争不是靠成本和质量，而是通过削价竞争来抢夺市场和吸引消费者”。

即便是在当今的在线旅游行业，价格战依然普遍存在。“传统 OTA 的货架式销售模式，会将流量最好的位置留给销量最高的产品，且同质化严重，于是对于这些产品的争夺，让许多在线旅游行业陷入价格战的围城。”冯饶分析称，高成本流量加上低价产品的策略，是大批 OTA（在线旅行社）在2016年纷纷倒下的原因。

而这种现状正在迎来转机 -- 随着中国人的消费升级，旅游行业正在步入一个全新的自由行时代。

近期，社会各界都在释放变革的积极信号。除此次国家旅游局开启的“半年严打”外，10月14日，泰国国家副总理塔纳萨巴提玛巴甘上将赴京访问时也着重强调，泰国政府将不再接待低价团或零价团，并向中国游客推介泰国的自然旅游资源、文化以及真实的本地体验。

如今，80后、90后逐渐成为旅游消费主体，这成为推动行业变革的另一重要因素。低价团、传统货架模式下单调乏味的旅行产品，已经无法满足年轻人追求个性化、差异化的需求。另一方面，年轻人拥有更加多元丰富的信息获取渠道，信息不对称大大被消弭，低价团不再具备生存土壤。

“蚂蜂窝依靠社区与攻略起家，拥有8000万的月活用户，每天新产生的游记数量超过3000篇。”冯饶表示，用户游记天然是旅行质量的真实呈现，优质的 UGC 内容可以帮助用户更明确地做出消费决策，而不是一味被低价所迷惑。

低价团的恶劣体验臭名昭著，自由行不仅能完全克服低价跟团游的种种弊病，更能够满足个性化、差异化的旅行需求。用户抛弃低价团而选择自由行，即是符合市场规律的自然迭代，也是行业进一步规范成熟的表现。

“对于依赖低价团的传统商家而言，是时候开始考虑何去何从了。”一位前传统旅行社管理者如此说道，“国家旅游局的政策从某种层面上，也不失为一种倒逼 -- 让大家能停下来想想，是否应该用更现代的营销模式，来面对早已发生变革的旅游市场。”