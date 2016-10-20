LG生命科学召开新品发布会 力推伊婉玻尿酸YVOIRE PLUS

北京2016年10月20日电 /美通社/ -- 致力于“更安全、更舒适、重塑年轻饱满脸庞”的玻尿酸品牌-韩国YVOIRE伊婉，将于2016年10月26日在北京诺金酒店举行YVOIRE伊婉 PLUS 新品发布会，旨在为中国客户带来由韩国LG生命科学新研发的伊婉玻尿酸系列产品“YVOIRE®伊婉TM classic plus”和“YVOIRE®伊婉TM volume plus”。

发布会将分为产品介绍、现场互动、专访三个过程。发布会现场将邀请数十家国内知名媒体以及数百名整形美容专业人士参加，同时也将通过微博、微信等平台，对此次发布会及产品进行全程、详尽的报道。



YVOIRE伊婉Classic Plus 和 Volume Plus

目前，韩国YVOIRE伊婉玻尿酸在中国市场共推出四款产品。其中，YVOIRE®伊婉TM classic和YVOIRE®伊婉TM volume分别于2013年和2014年获得国家食品药品监督管理总局(CFDA）批准，是第一款获批的韩国纯进口玻尿酸品牌。此次新品发布会上将推出上市的是含利多卡因（局部麻醉剂）玻尿酸产品 “classic plus”和 “volume plus”，两款产品已于2016年获得CFDA批准，同时也是目前唯一获批含利多卡因的进口玻尿酸产品。

YVOIRE®

伊婉TM 使用的高分子透明质酸原料是 LG 生命科学研究所从1990年开始着手研究研发，以超过20年积累的技术实力为基础制作生产的高品质原料, 并得到了韩国食品医药品安全处的许可，美国食品药品监督管理局(FDA)、原料医药品注册 (DMF) 和欧洲药品质量管理局 (EDQM) 的认证，安全性和技术能力均得到认可。YVOIRE伊婉透明质酸原料是按医药品标准制造和管理的高品质的透明质酸。