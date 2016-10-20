平安银行董事会今日换届

谢永林任执行董事 胡跃飞接任行长

深圳2016年10月20日电 /美通社/ -- 今日，平安银行董事会换届并发布董事会公告。根据公告，平安集团副董事长孙建一将不再出任平安银行新一届董事会董事候选人，邵平不再担任平安银行行长及新一届董事会董事候选人。平安集团副总经理谢永林被推选为新一届执行董事，平安银行原副行长胡跃飞接任行长，两人的任职资格还有待监管部门的核准，其中，谢永林的董事资格还需经过股会大会审议通过。此前，谢永林已被平安集团党委任命为平安银行党委书记。

2012年9月，孙建一、邵平到任平安银行，参与和领导了原深圳发展银行与原平安银行的业务整合、新平安银行的战略规划与部署、商业模式的拓展创新等重大工作。

平安银行董事会对孙建一、邵平的既往工作给予了高度评价，并对其在任期间为银行发展做出的重大贡献表示感谢。平安银行董事会表示，孙建一先生为本行的转型与发展做出了积极、重大贡献，促进了平安银行与平安集团的文化融合，推动了银行与集团各专业公司之间广泛的业务融合。依托平安集团的综合金融平台，平安银行从资本、客户、渠道、产品、服务等多方面得到了集团的全方位的支持，实现了跨越式的发展。孙建一先生是一位德高望重、胸襟开阔的杰出银行家，我们期待他回到平安集团工作后，仍然能继续关心平安银行的发展，对于本行创新发展给予指导和帮助。

邵平先生为银行制定了“三步走”发展战略和五年发展规划，提出了公司、零售、投行和同业四轮驱动的业务发展策略，明确定位了平安银行集约化、专业化、互联网金融和综合金融四大经营特色，推动了银行在零售转型、事业部改革和分支行转型等管理领域的重大改革，使得平安银行的各项经营指标大幅改善，利润增速保持在行业前列，为银行下一阶段的转型发展奠定了坚实的基础。

平安银行董事会对谢永林、胡跃飞为核心的新银行管理团队充满信心。谢永林、胡跃飞均是在平安成长起来的高级管理干部，年富力强，锐意进取，拥有丰富的管理经验，卓越的开拓创新能力，将引领平安银行加快改革与转型步伐，抓住新的发展机遇，充分发挥银行既有优势，并有效借助中国平安集团在资本、渠道、客户资源、品牌及后台集中等方面的优势，实现跨越式发展。

谢永林出生于1968年，1994年加入平安集团，是平安集团最具有综合金融基因的高价值人才之一。他从平安产险基层业务员起步，历经产险无锡支公司、寿险浙江分公司、寿险总部营销部、集团战略发展中心及银行总行HR、零售业务管理等多个重要岗位的锻炼，积累了丰富的业务一线工作经验，具有跨领域的学习能力、快速打开局面的能力和复杂工作处理能力。同时，在 8年的零售银行管理经验中，谢永林先生曾作为核心成员参与平安收购深圳市商业银行、深发展吸收合并平安银行等错综复杂的工作，并先后负责运营、IT、HR、零售等领域的工作，表现出色。尤其是在零售业务的探索拓展过程中，成绩突出，平安银行在其任期内零售贷款增速连续位居上市股份制银行第一、信用卡业务跃居行业第一梯队。

胡跃飞出生于1962年，自1990年起加盟原深发展，在平安银行工作长达26年，历任支行副行长、支行行长、分行行长，总行行长助理、总行副行长，参与了银行改制、转型、发展、壮大的全过程，对银行的历史与现状非常了解，对未来发展有深刻的思考，在干部员工中有很高的威信。他在业内率先建立供应链金融的风险管理及信息平台，对供应链金融理论研究与实践推动作出了突出贡献，累计获得国内外30余项专项奖，4次获得深圳市政府金融创新奖，确立了平安银行供应链金融业内领先地位和品牌优势。

平安银行董事会认为，谢永林先生在平安集团各个业务条线拥有完整的成长履历、丰富的管理经验，年富力强，锐意进取，将有利于推动平安银行在综合金融、交叉销售、零售业务转型等方面实现快速发展。胡跃飞先生具有很强的银行经营管理水平，卓越的开拓创新能力，丰富的总分支行和前中后台管理经验，在商业银行组织架构改革创新、市场开拓、业务创新、风险管理与合规经营、团队建设与激励机制等方面，都有独到的见解与成功实践，将对平安银行战略转型、公司治理优化，以及进一步提升公司经营管理水平，发挥积极作用。

平安银行于今年8月开启了零售转型大幕，举全行之力推动零售业务发展。如今的平安银行零售团队人均产能快速提升，服务能力持续优化，客户满意度稳步提升，产品种类与数量日益丰富，已初步具备了承接集团海量客户的基础和能力。

未来，平安银行将充分依托集团的客户优势、科技优势以及综合金融优势，充分挖掘集团1.1亿的优质客户资源，用创新的产品、优质的服务，实现有价值的、超越市场的可持续健康发展，并将平安银行建设成为积极进取、特色鲜明、管理先进、效益最佳的中国最佳零售银行。