IOF告诫说，不可低估骨质疏松的危险

瑞士尼翁2016年10月20日电 /美通社/ -- 今天是世界骨质疏松日 (World Osteoporosis Day)，国际骨质疏松基金会 (International Osteoporosis Foundation, IOF) 敦促所有成年人都要留心关于骨质疏松的风险，这种“无声的”疾病会让骨骼变得脆弱并易于断裂。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161014/428799-INFO ）

骨质疏松症患者要忍受由轻微撞击/在站立时摔倒所引起的骨折之苦。在全球年龄50岁以上的人群中，大约三分之一的女性和五分之一的男性遭遇过骨质疏松导致的骨折 -- 每3秒就会发生一起由骨质疏松引起的骨折事件。

IOF 主席约翰-坎尼斯 (John A. Kanis) 告诫说：“骨质疏松性骨折对年长者的生活品质和独立性的危害无论怎样强调都不过分。”在遭遇髋部骨折后的一年里，33%的病人依然依赖/需要疗养院的照顾，另外高达24%的病人去世。在年龄超过45岁的女性中，骨质疏松性骨折带来的住院时间比糖尿病、心脏病和乳腺癌等很多其它疾病都要长。

留心您的个人风险因素！

促进骨骼健康的生活方式可以为良好的骨骼健康状况奠定基础。这包括采用富含钙质、蛋白质和维生素的饮食；摄取充足的维生素D；定期进行负重运动和肌肉加强锻炼；以及避免吸烟/过度饮酒。

不幸的是，许多骨质疏松因素都在个人的控制范围之外。这些因素包括骨质疏松/骨折的家族病史、某些损害骨骼健康的疾病/药物。例如，类风湿性关节炎、糖尿病、慢性阻塞性肺病、腹腔疾病/炎症性肠病患者出现骨质疏松的风险会更大一些，使用糖皮质激素、雄性激素阻断治疗/芳香化酶抑制剂的人群也更容易出现骨质疏松问题。

IOF一分钟骨质疏松风险测试 (IOF One-Minute Osteoporosis Risk Test) 是一款能够让您注意到可能的风险因素的认识工具。您的医生可能还会进行 FRAX® 评估，以测定您未来十年出现骨质疏松问题的风险。

坎尼斯教授补充说：“要是您存在患有骨质疏松症的风险因素，那么我敦促您向医生检查您的骨骼健康状况，并在生活方式方面做出各种必要改变。如果您患上骨质疏松症的风险比较大，那么您必须为针对有可能出现的毁灭性和致命性骨折进行最佳保护，考虑适当的治疗选择。”

媒体联系人：IOF 的 Catherine Laverty，电话：，电邮：claverty@iofbonehealth.org

IOF 风险测试网址：https://iofbonehealth.org/iof-one-minute-osteoporosis-risk-test

完整信息图网址：http://worldosteoporosisday.org/2016-infographic