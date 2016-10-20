普惠金融创新发展（抚州）高峰论坛今日开幕

江西首家网络小贷浙江造 普惠金融高峰论坛掀起头脑风暴

抚州2016年10月20日电 /美通社/ -- 10月20日，一场聚焦“普惠金融”的高峰论坛“普惠金融创新发展（抚州）高峰论坛”拉开帷幕。本次峰会由抚州市人民政府金融办、抚州国家高新区主办，由盈盈易贷、爱财集团、盈盈理财共同承办，由抚州市人民政府驻浙办、《浙商》杂志、微贷网、51信用卡共同协办。



抚顺盈盈易贷网络小额贷款有限公司开业

“抚州盈盈易贷网络小额贷款有限公司”的两大股东“盈盈理财”和“爱财集团”，作为浙江的本土知名互联网金融企业，创始人均为前支付宝高管，“盈盈易贷”获得了除“阿里小贷”外又一张全国性网络小贷牌照，用行动践行普惠金融，为普惠金融的发展加入了强劲的助推力。

杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司作为一家成立不到四年的互联网金融公司，在去年获得了科技部“中国创新创业大赛互联网及移动互联网组的全国冠军”，并在今年获得了杭州市高新企业认定，公司旗下的“盈盈理财”平台累计用户超800万，累计交易量突破90亿元。而旗下小微金融服务专家“艾米巴金服”已为超20000家小微客户解决近75亿元的融资需求。平均每天帮助23家小微企业解决融资难题，实现创业梦想。

爱财集团，依靠创新思变的企业经营战略和高效专业的管理理念，用仅仅两年多的时间迅速成长为一个以消费金融服务为核心的紧密、多元、综合的金融服务集团。基于普惠金融和价值创新的理念，爱财集团通过创建以消费金融为主体，集实践、创业、投资、资管、征信为一体的生态系统，为企业和个人消费者提供普惠金融服务，开拓互联网时代的新金融格局。

以“盈盈易贷”的开业为契机，聚集了各级领导、金融界专家、学者的“普惠金融创新发展（抚州）高峰论坛暨抚州盈盈易贷网络小额贷款有限公司开业典礼”于10月20日隆重举行。该论坛以“新形势、新金融、新发展”为主题，邀请了抚州市政府领导、行业领军人物与金融界实力专家，共同探讨如何借助浙江的互联网、金融、人才等优势资源，将抚州打造成为华东地区互联网金融创新发展的新高地。

杭州作为互联网金融之都，在G20峰会后发挥出了更大的金融辐射力。本次峰会将关注点落在了作为中部地区城市的抚州，在互联网金融这一领域，抚州有着巨大的潜力未被挖掘。本次峰会，抚州与杭州就发展抚州的互联网金融事业达成了共识，抚州政府今后将着力引入杭州优势资源，发挥互联网产业优势，在经济新常态下做好金融服务的供给侧创新改革，打造属于自己的普惠金融名片。

值得一提的是，峰会现场云集了新金融领域的专家学者，各级政府领导。抚州市委常委、市政府副市长吴建春代表市委市政府致辞，盈盈理财联合创始人、盈盈易贷董事长熊伟以盈盈理财的成功之道为切入点，分享了“后G20时代：普惠背景下金融发展与创新”的主题发言；爱财集团董事长兼盈盈易贷CEO钱志龙就“普惠金融与社会责任”这一议题发表了专业的主题演讲。

峰会的爆点被下午的两场高端沙龙对话点燃。在铜掌柜首席信息官金少策作为嘉宾主持下，在“互联网金融后监管时代的创新与发展”主题讨论环节，艾米巴董事长徐庆伦、爱财科技总裁韦杰、微贷网创始人，CEO姚宏、51信用卡副总裁章曦展开了激烈讨论。而在“网络小贷路在何方”主题讨论环节中，艾米巴风控总经理周朝阁、爱财集团COO王锋、微贷网副总裁，首席战略官汪鹏飞、51信用卡风险总监顾全林分别陈述了自己对网络小贷问题的看法。

深入浅出的高端沙龙对话以嘉宾的实战经验，为在场的观众带来了干货满满的精彩对话。对话从互联网金融的“后监管时代”开题，探索了在监管层收紧的环境中，互金平台应坚守金融底线，借鉴传统金融机构的客户评价体系与严格的风控技术，并结合大数据技术提高金融市场活力。对话更将小贷公司这一草根英雄为主要议题之一，介绍了网络小贷公司的生存现状，探讨了网络小贷公司在地方金融监管体系中的生存空间。

普惠金融这一议题，正以前所未有之势成为国家高度重视的发展领域。此次峰会的成功举办，必将开启抚州与杭州的金融血脉联系，杭州的人才、资本优势与抚州的区位、政策优势，将融合成一座协同发展的桥梁。